Los recortes de ayuda de EE. UU. Dejan alimentos para millones de molones en almacenamiento: Reuters Exclusive

Según la fuente estadounidense, una propuesta para entregar las acciones para ayudar a las organizaciones que pueden distribuirlas, está en espera, y dos ex fuentes de USAID informaron sobre la propuesta. El plan espera la aprobación de la oficina de asistencia extranjera del Departamento de Estado, dijeron las dos ex fuentes de USAID.

La oficina está dirigida por Jeremy Lewin, un ex operativo de 28 años del Departamento de Eficiencia del Gobierno de Elon Musk, que ahora supervisa el desmantelamiento de USAID.

La Oficina de Asistencia Extranjera, Doge y Lewin mismo no respondieron a las solicitudes de comentarios.

Casi 500 toneladas de galletas de alta energía almacenadas en un almacén de USAID en Dubai expirarán en julio, según un ex funcionario de USAID y un funcionario de ayuda familiarizado con los inventarios. Las galletas podrían alimentar al menos a 27,000 niños con desnutrición aguda durante un mes, según los cálculos de Reuters.

Es probable que las galletas sean destruidas o convertidas en alimento para animales, dijo el ex funcionario de la USAID, y agregó que en un año típico solo se pueden eliminar alrededor de 20 toneladas de alimentos de esta manera debido al daño en el tránsito o al almacenamiento.

Algunas de esas acciones estaban destinadas previamente a Gaza y Sudán afectado por el hambre, dijo el ex funcionario.

El portavoz del Departamento de Estado no respondió directamente a las preguntas sobre cuánto de la ayuda alimentaria en el almacenamiento estaba cerca del vencimiento y si esto sería destruido.

USAID planea despedir a casi todo su personal en dos rondas el 1 de julio y el 2 de septiembre, ya que se prepara para cerrar, según una notificación presentada al Congreso en marzo. Las dos ex fuentes de USAID dijeron que muchos del personal crítico necesitaban administrar los almacenes o mover los suministros partirán en julio.

Ella dijo que el impacto de la escasez global de los alimentos terapéuticos debido a la interrupción de los flujos de ayuda estadounidense es difícil de medir, particularmente en lugares donde los programas de ayuda ya no operan.

“Sin embargo, lo que sí sabemos es que si un niño está en un centro de estabilización de hospitalización y ya no puede acceder al tratamiento, más del 60% de esos niños corren el riesgo de morir muy rápidamente”, dijo.

El personal de la Oficina se encontraba entre los miles de empleados de USAID en licencia administrativa en espera de sus terminaciones. Mientras que algunos empleados fueron devueltos al trabajo hasta que sus fechas de severencia, la administración de ayuda no se ha recuperado.

Tres fuentes le dijeron a Reuters que el contrato para mantener los almacenes de USAID en la ciudad portuaria sudafricana de Durban había sido cancelada, planteando preguntas sobre la distribución de ayuda futura. Reuters no pudo confirmarlo de forma independiente.

Dos ex funcionarios de USAID dijeron que las instalaciones de Djibouti y Dubai serían entregadas a un equipo en el Departamento de Estado que aún no se ha formado. El Departamento de Estado no hizo comentarios.