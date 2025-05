CNN Legal Eagle Shreds Gop llorando para bloquear James Comey para la foto de la playa

La experta legal de CNN, Elie Honig, dijo que la protesta republicana por un puesto de redes sociales del ex director del FBI James Comey’s fue “ridículo” el jueves. (Mira el video a continuación).

Comey, quien fue despedido como el jefe del FBI por Trump en 2017, había compartido una foto en Instagram of Sea Shells en la playa formando los números “86 47”. El último número referido al 47º presidente Trump y el “86” estaba siendo interpretado por algunos como “matar” en lugar de la definición mucho más común para tirar o deshacerse.

Comey, que eliminó el puesto, dijo que entendió que los proyectiles que ocurrieron formaron un mensaje político pero que no era consciente de ninguna connotación violenta.

“Eso es ridículo”, dijo Honig. “Quiero decir, mira, no soy fanático de Jim Comey. He sido muy crítico con muchas de las cosas que ha hecho. Creo que publicar esto fue extremadamente imprudente, usar una frase que una vez usó y estúpido. Lo ha reconocido. Lo tomó. Dijo que no debería haber publicado esto”.