Las huelgas israelíes matan al menos a 93 personas en Gaza mientras Trump concluye la visita de Medio Oriente

Las huelgas en Gaza siguieron días de ataques similares que mataron a más de 130 personas, según el Ministerio de Salud de Gaza, y se produjeron como El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, terminó una visita a los estados del Golfo – Pero no Israel.

“Salimos de la casa con dificultad, matar y muerte, no tomamos nada”, dijo Feisal al-Attar, quien fue desplazado de Beit Lahiya.

No hubo informes inmediatos de víctimas después de las huelgas en Yemen. El canal satelital de los hutíes al-Masirah reconoció los ataques, pero no proporcionó otros detalles.

Un funcionario israelí dijo que las huelgas el viernes fueron acciones preparatorias en el período previo a una operación más grande y enviar un mensaje a Hamas de que comenzará pronto si no hay un acuerdo para liberar a los 58 rehenes aún en Gaza desde el ataque de octubre de 2023 de Hamas que lanzó la guerra. El funcionario no estaba autorizado a breves medios y habló bajo condición de anonimato.

El portavoz del gobierno israelí, David Mencer, dijo a Associated Press el viernes que el ejército de Israel está intensificando sus operaciones como lo ha hecho desde que Hamas dejó de liberar rehenes. “Nuestro objetivo es llevarlos a casa y hacer que Hamas renuncie al poder”, dijo.

La guerra comenzó el 7 de octubre de 2023, cuando los militantes liderados por Hamas mataron a 1.200 personas y secuestraron a otras 251 durante un ataque al sur de Israel. La ofensiva de represalia de Israel ha matado a más de 53,000 palestinos, muchos de ellos mujeres y niños, según el Ministerio de Salud de Gaza, que no dice cuántos fueron combatientes.

“Nuestra única esperanza era que la visita de Donald Trump a Medio Oriente resultaría en soluciones y de alguna manera abiertos cruces para atraer asistencia humanitaria lo antes posible a la Franja de Gaza, pero la visita casi termina y no una gota de agua o pan entró en Gaza”, dijo Saqer Jamal, un hombre desplazado de Rafah que estaba en la cocina.

Una declaración del grupo, llamada Fundación Humanitaria de Gaza, identificó a varios veteranos militares estadounidenses, ex coordinadores humanitarios y contratistas de seguridad que, según dijo, lideraría el esfuerzo de entrega.

Muchos en la comunidad humanitaria, incluida la ONU, dijeron que el sistema no se alinea con los principios humanitarios y que no podrán satisfacer las necesidades de los palestinos en Gaza y que no lo participará.