Trump muestra signos de perder paciencia con Putin en medio de la oferta de reuniones

La administración Trump parece estar perdiendo paciencia con el presidente ruso Vladimir Putin, incluso cuando el presidente Trump ofrece una reunión cara a cara en un esfuerzo por poner fin a la guerra de Ucrania.

Trump esta semana coqueteó con viajar a Turquía para reunirse con Putin al margen de las conversaciones entre funcionarios rusos y ucranianos, pero el Kremlin, justo antes de que se esperara que las negociaciones comenzaran, dijo que el presidente ruso no asistiría y que envió funcionarios de nivel inferior.

Eso dirigió al Secretario de Estado Marco Rubio, quien estaba en Turquía para reuniones sobre el apoyo europeo para Ucrania, para omitir las conversaciones. Más tarde, Rubio sugirió que una reunión de Trump-Putin era la “única forma” de poner fin a la guerra, una declaración que parecía elevar las apuestas y indicarnos el disgusto con el arrastre de los pies de Putin.

El líder ruso dice que finalmente quiere la promesa de una mejor relación estadounidense, pero ha mostrado poca disposición a ofrecer cualquier concesión cuando se trata de Ucrania.

Trump, por otro lado, es crítico con el apoyo militar estadounidense a Ucrania y quiere entrar en el negocio con Rusia. Y el presidente considera que la guerra es innecesariamente destructiva tanto para las personas como para la propiedad.

“Vladimir, ¡detente!” Trump escribió sobre Truth Social después de una huelga rusa en Kiev el mes pasado mató a una docena de civiles e hirió a los puntajes más.

Aún así, Putin ha rechazado continuamente los llamados de Trump por un alto el fuego.

“Tenemos que reunirnos”, dijo Trump a los periodistas a bordo de Air Force One el viernes, luego de los últimos rechazos de Putin. “Él y yo nos encontraremos, creo que lo resolveremos, o tal vez no. Pero al menos lo sabremos. Y si no lo resolvemos, será muy interesante”.

El último esfuerzo del presidente para asegurar una reunión es arriesgado, con expertos en política exterior que señalan la historia de Trump de tomar el lado de Putin, que regresa a su primera administración.

En 2018, Trump respaldó las negaciones de Putin de que Rusia interfirió en las elecciones de 2016, dejando de lado los hallazgos de la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos después de reunirse con él.

“El presidente Putin fue extremadamente fuerte y poderoso en su negación hoy”, dijo Trump en una conferencia de prensa conjunta en ese momento. Más tarde, en una publicación en las redes sociales, escribió “que para construir un futuro más brillante, no podemos centrarnos exclusivamente en el pasado, ¡como las dos potencias nucleares más grandes del mundo, debemos llevarnos bien!”

Hoy, el enviado especial de Trump, Steve Witkoff, quien ha encabezado conversaciones con dos países europeos, incluso ha regresado de las reuniones con Putin repitiendo puntos de conversación del Kremlin, CNN informó a principios de este año.

“Está claro para la mayoría de los observadores que Putin no está interesado en negociaciones serias o un alto el fuego”, dijo Maria Snegovaya, miembro principal de Rusia y Eurasia con el programa Europa, Rusia y Eurasia en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSI).

“En todo caso, tal reunión solo envalentonaría a Putin, ya que indicaría el fin de su aislamiento diplomático sin requerirle que haga concesiones”, continuó.

Y los ucranianos están preocupados por ser dejados de lado de las conversaciones

“Apreciamos mucho todos los esfuerzos de nuestros socios en el proceso de paz. Pero es muy importante para nosotros ser miembro de cualquier negociación y todas las condiciones deben estar justificadas y en el marco de nuestra constitución”, escribió Lesia Zaburranna, un miembro ucraniano del Parlamento en el Partido del Presidente Volodymyr Zelensky, escribió en un texto a la colina.

“Estoy seguro de que Putin no quiere paz. Es una persona muy astuta y mala. Y solo la fuerte posición de Trump, su poder podría cambiar la situación”, agregó.

Los funcionarios ucranianos y rusos realizaron conversaciones directas en Estambul el viernes por primera vez en años. Las dos partes acordaron un intercambio de 1,000 prisioneros de guerra, dijeron que escribirían las condiciones de cada lado para un alto el fuego y se comprometieron con futuras conversaciones, dijo el ministro de Asuntos Exteriores de Turquía en un puesto sobre el Plataforma de redes sociales x.

Pero los ucranianos aún temen lo que podría resultar de una reunión individual entre Trump y Putin.

Una de las principales preocupaciones de Ucrania es si Trump reconocerá el territorio ucraniano ocupado por ruso. Según un borrador de la propuesta de los Estados Unidos sobre la finalización de la guerra,Reportado por Reuters El mes pasado, Estados Unidos ofrecería de jure Reconocimiento de cinco áreas que Moscú ocupa total y parcialmente.

Esto incluye Crimea, que Rusia invadió y anexó en 2014, los territorios orientales de Donetsk y Luhansk, y las provincias del sur de Zhaporzhzhia y Kherson, que Rusia controla parcialmente.

Otras posibles concesiones enumeradas en el borrador de la propuesta de la paz de los Estados Unidos incluyen impedir que Ucrania se una a la OTAN, una de las líneas rojas de Putin y un problema tenso para Kiev, que considera el apoyo de la alianza como una garantía de seguridad crítica.

El borrador también propone la eliminación de las sanciones impuestas por primera vez a Rusia en 2014, y ofrece cooperación con Rusia sobre energía y otros sectores industriales.

Los líderes europeos y Ucrania han rechazado los términos,proporcionó una contrapropuestae incluso llevó a cabo una ofensiva de encanto para tratar de mantener a Trump de su lado.

Zelensky, sentado con los líderes de Francia, Alemania, Polonia y el Reino Unido, realizó una llamada telefónica con Trump el viernes, instando a Unity a obligar a Putin a poner fin a la guerra.

“Ucrania está lista para tomar los pasos más rápidos posibles para traer paz real, y es importante que el mundo tenga una postura fuerte”, dijo Zelensky en un comunicado sobre La plataforma de redes sociales X,Junto a una foto de él acurrucada con los cuatro líderes.

“Nuestra posición: si los rusos rechazan un alto el fuego completo e incondicional y el fin de los asesinatos, deben seguir sanciones difíciles”, escribió. “La presión sobre Rusia debe mantenerse hasta que Rusia esté lista para terminar la guerra”.

Sebastian Gorka, asistente adjunto del presidente, sugirió el jueves que una reunión entre Trump y Putin es inminente.

“Los acuerdos tienen que ver con el tiempo, cuando es el momento adecuado, es cuando el presidente está en la habitación con Putin. Mi expectativa es inminentemente”, dijo, hablando en la Cumbre de Seguridad Nacional Política en Washington.

Snegovaya dijo que no es probable que la promesa de alivio de las sanciones empuje a Putin hacia las concesiones porque la economía rusa se ha adaptado al castigo. Ella dijo que un próximo informe de CSIS mostrará cómo la posibilidad de eliminar las sanciones puede alterar a las empresas.

“Muchas empresas ahora desconfían de perder sus modelos comerciales adaptados si se levantaron las sanciones. Esto refuerza el caso de que el endurecimiento de las sanciones, no aliviarlas, es el único camino viable para influir en los cálculos estratégicos del Kremlin”, dijo.

Los partidarios republicanos de Ucrania en Capitol Hill están esperando ansiosamente la directiva de Trump, con los aliados más firmes del presidente presentando un paquete de sanciones bipartidistas contra Moscú para proporcionar espacio para negociar.

“Creo que en medio de una negociación en este momento sería prematuro”, dijo el jueves el senador Eric Schmitt (R-Mo.), Dijo el jueves sobre las sanciones del Senado sobre las sanciones, hablando en la cumbre de Politico.

“Creo que está sobre la mesa, absolutamente, si no llegan a un acuerdo”, agregó. “Creo que todo eso debería estar sobre la mesa”.

Un portavoz del líder de la mayoría del Senado, John Thune, le dijo a The Hill a principios de esta semana que no había anuncios de programación, cuando se le preguntó sobre la posibilidad de que se trajera un proyecto de ley de sanciones al piso.

El proyecto de ley está patrocinado por el sens. Lindsey Graham (Rs.C.) y Richard Blumenthal (D-Conn.) Con 70 partidarios.

Los aliados republicanos de Ucrania en el Congreso están avivando la impaciencia de Trump con Putin, señalando al líder ruso como el obstáculo para la paz.

“Putin ha faltado al respeto a los Estados Unidos y a la buena voluntad de nuestro presidente”, senador John Cornyn (R-Texas) Publicado en x.

El representante Michael McCaul (R-Texas), presidente emérito del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara, dijo que respalda la versión de la Cámara del Proyecto de Ley Graham-Blumenthal y pidió a Trump, además de las sanciones, aumentar los envíos de armas a Ucrania utilizando fondos ya apropiados del paquete suplementario de abril de 2024.

“Hay una autoridad de reducción presidencial del proyecto de ley en tiempos de guerra que aprobé, que todavía está disponible para enviar más armas”, dijo hablando en la cumbre de Politico.

Alrededor de $ 20 mil millones en fondos no transcurridos permanecen, según datos gubernamentales.

“Así que creo que sería una combinación de sanciones y más armas para llevarlo a un lugar donde negociará de buena fe”, McCaul dicho.

Snegovaya estuvo de acuerdo.

“En este punto, Estados Unidos le ha ofrecido a Putin muchas zanahorias”, dijo. “Está muy atrasado para los palos: sanciones más duras y claras promesas de futura ayuda letal a Ucrania”.





