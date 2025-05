Trump defiende el regalo de jet de Qatar, golpea a Baier por empujar la ‘historia radical izquierda’

By







Presidente Trump, en una entrevista el viernes, nuevamente defendido Su decisión de aceptar un avión de lujo por valor de cientos de millones de dólares del gobierno de Qatar para reemplazar a Air Force One, al tiempo que descarta las críticas bipartidistas como una “historia radical izquierda”.

“Solo quiero decir que fue una historia radical de la izquierda”. Trump contado Bret Baier de Fox News en Abu Dhabi durante una parada en su viaje diplomático a Medio Oriente esta semana. “La gente aquí, para mostrarte lo loco que está, les gustaría que pague mil millones de dólares”.

“Hice un buen trato”, agregó.

El Boeing 747-8 utilizado anteriormente por la familia Royal Qatar y se estima que valía al menos $ 400 millones fue regalado al Pentágono para servir como un sustituto de la flota de Air Force One, mientras el presidente está en el cargo. Eventualmente será desmantelado a la futura biblioteca presidencial de Trump.

El acuerdo ha planteado preguntas éticas y de seguridad de los legisladores democráticos y republicanos y Trump acusó a Baier de acumularse.

El presidente respondió en la entrevista que él no es el beneficiario del regalo, sino que es un regalo para el gobierno federal y que el avión será “viejo” para cuando se acerque a su repositorio personal. Citó al ex presidente Reagan’s Air Force One en exhibición en su biblioteca en Pasadena, California.

“Esto va a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos para quien sea presidente, y en algún momento, será como Ronald Reagan. Será desmantelado, porque no lo quieren”, dijo al anfitrión.

Avión de Reagan fue desmantelado a la Fundación Reagan en 2001, tres años antes de que el ex presidente muriera a la edad de 93 años y 12 años después de que dejó el cargo. La construcción de los dos Boeing 747 actualmente utilizados como Air Force One comenzó durante el mandato de Reagan.

El Departamento de Defensa ya tiene un contrato con Boeing para construir dos nuevos aviones de reemplazo para la flota presidencial oficial.

“Necesitamos un avión durante un par de años antes de obtener los otros, porque Boeing llega muy tarde”, dijo Trump. “Deberían poder noquearlos en poco tiempo”.

Hizo hincapié en que los otros dos Jets de Air Force One estarán listos “para ese momento” cuando el avión de Qatar sea desmantelado a la posesión de su biblioteca.

“Y serán aviones nuevos, etc.”, agregó el presidente.

Trump dijo anteriormente que sería “estúpido” rechazar el costoso regalo de un gobierno extranjero y que se siente incómodo con la imagen de los Estados Unidos que tiene un avión que no es tan “impresionante” como los otros líderes mundiales usan.

“Cuando miras un nuevo 747, y miras un avión que tiene 42 años, ni siquiera el mismo avión, los otros son más grandes, elegantes y más nítidos. Y no se ve bien”, dijo a Baier en “Informe especial”.

También reconoció en la entrevista que le había preguntado al primer ministro de Qatar, Mohammed Bin Abdulrahman Al Thani, sobre el regalo y la reacción en los Estados Unidos durante una conferencia de prensa a principios de semana.

“Creo que fue insultado, en realidad”, respondió Trump. “Hizo un regalo para ayudar a alguien que los ha ayudado”.





