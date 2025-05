Israel lanza una nueva operación militar en Gaza un día después de que Trump salga del Medio Oriente

By







Jerusalén (AP) – Israel dijo el sábado que ha lanzado una operación importante en la Franja de Gaza para presionar a Hamas para que libere los rehenes restantes, después de días de huelgas en todo el territorio palestino que mató a cientos de personas.

El ministro de Defensa, Israel Katz, dijo que la Operación Gideon Chariots estaba siendo liderada con “gran fuerza”. El primer ministro Benjamin Netanyahu había prometido aumentar la presión con el objetivo de destruir al grupo militante que ha gobernado Gaza durante casi dos décadas.

La operación militar llegó un día después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, concluyó su viaje de Medio Oriente sin una visita a Israel. Había habido la esperanza de que el viaje de Trump pudiera aumentar las posibilidades de un acuerdo de alto el fuego o la reanudación de la ayuda humanitaria a Gaza, que Israel ha evitado durante más de dos meses.

Las negociaciones entre Israel y Hamas aún no han logrado el progreso en la capital de Qatar, Doha. Hamas, que lanzó a un rehén israelí estadounidense como un gesto de buena voluntad antes del viaje de Trump, insiste en un acuerdo que termina la guerra y conduce a la retirada de las fuerzas israelíes, algo que Israel dijo que no estará de acuerdo.

El ejército de Israel dijo en las redes sociales que estaba intensificando los ataques y ejerciendo “tremenda presión” sobre Hamas a través de Gaza, y no se detendría hasta que los rehenes fueran devueltos y el grupo militante sea desmantelado.

Israel cree que hasta 23 rehenes en Gaza todavía están vivos, aunque las autoridades israelíes han expresado su preocupación por el estado de tres de ellos.

Según el Ministerio de Salud de Gaza, más de 150 personas habían muerto en huelgas israelíes en las últimas 24 horas, según el Ministerio de Salud de Gaza. Dijo que más de 3.000 han sido asesinados desde que Israel rompió un alto el fuego de enero el 18 de marzo.

El sábado por la tarde, una huelga israelí mató al menos a cuatro niños en el campo de refugiados de Jabaliya en el norte, según el Hospital Al-Awda, que recibió los cuerpos. Otros siete resultaron heridos en la huelga, lo que golpeó una casa. Una huelga posterior en Jabaliya mató a cuatro, dijo el hospital.

“Esto es inaceptable. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que todos mueramos?” Preguntó un sudorador Naji Awaisa mientras él y otros huyeron de Jabaliya con sus pertenencias por las calles llenas de edificios destrozados. El humo de los ataques aéreos se elevó en la distancia.

Los ataques aéreos alrededor de Deir al-Balah en el centro de Gaza mataron a 14 personas, con los cuerpos llegando al Hospital Al-Aqsa. Una huelga en una casa mató a ocho personas, incluidos padres y cuatro hijos.

Una huelga golpeó fuera de una escuela que protege a las personas desplazadas en la ciudad de Gaza, matando a cuatro, dijo el servicio de emergencia del Ministerio de Salud de Gaza.

No hubo comentarios israelí inmediatos sobre las huelgas. Una declaración separada dijo que los militares habían matado a docenas de combatientes mientras desmantelaban una “ruta subterránea” en el norte de Gaza.

Cientos de manifestantes se reunieron el sábado por la noche en Tel Aviv, algunas de ellas con fotos de niños palestinos asesinados en Gaza, y otros exigieron un acuerdo para poner fin a la guerra y traer a todos los rehenes a casa.

“Permítanme ser cristalino. Toda la sociedad israelí, izquierda, derecha, secular, religiosa, está unida al pedir un acuerdo de rehenes. Faltar este momento por un acuerdo sería una traición de la historia, una mancha que nunca se desvanecerá”, dijo Dalia Kushnir-Born, cuñada de la presentadora Eitan Horn, le dijo a la multitud.

Mes 3 del bloqueo de Israel

Gaza está en el tercer mes de un bloqueo israelí sin alimentos, agua, combustible u otros bienes que ingresan al territorio de más de 2 millones de personas. Los expertos en seguridad alimentaria dicen que Gaza estará en hambre si el bloqueo no se levanta.

A principios de esta semana, una nueva organización humanitaria que nos hace respaldar para asumir la entrega de ayuda dijo que espera comenzar las operaciones para fin de mes, después de lo que describió como acuerdos clave con los funcionarios israelíes. La Fundación Humanitaria de Gaza identificó a varios veteranos militares estadounidenses, ex coordinadores humanitarios y contratistas de seguridad para liderar el esfuerzo.

Muchos en la comunidad humanitaria, incluida la ONU, dijeron que no participarán, porque el sistema no se alinea con los principios humanitarios y que no podrá satisfacer las necesidades de los palestinos en Gaza.

Tom Fletcher, el jefe humanitario de la ONU, dijo el viernes que ya hay un plan de entrega de ayuda con 160,000 paletas de suministros listos para moverse: “Está listo para ser activado, hoy, si simplemente se nos permite hacer nuestro trabajo”.

La guerra en Gaza comenzó el 7 de octubre de 2023, cuando militantes liderados por Hamas atacaron el sur de Israel, matando a 1.200 personas y secuestrar a otras 251. La ofensiva de represalia de Israel ha matado a más de 53,000 palestinos, muchos de ellos mujeres y niños, según el Ministerio de Salud de Gaza, que no diferencia entre civiles y combatientes.

Magdy informó desde El Cairo.

Siga la cobertura de guerra de AP en https://apnews.com/hub/israel-hamas-war





