Trump dice que llamará a Putin el lunes para discutir la guerra en Ucrania

Los comentarios de Trump llegaron menos de un día después del Las primeras conversaciones directas entre Moscú y Kyiv en años no lograron cesar el fuego. Putin tenía Oferta del presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy. reunirse cara a cara en Turquía después de que él mismo propuso negociaciones en Estambul “sin condiciones previas” como una alternativa al fuego de alto el fuego “total e incondicional” impulsado por Ucrania y sus aliados occidentales, incluidos los Estados Unidos.

Siete personas también resultaron heridas en el ataque en Bilopillia, una ciudad a unos 10 kilómetros (6 millas) de la frontera de Rusia, tres de ellas en serio, según el gobernador local Oleh Hryhorov y la Policía Nacional de Ucrania. Associated Press no pudo verificar el informe de forma independiente. No hubo comentarios inmediatos de Moscú.