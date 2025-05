Vista previa del domingo: la división del Partido Republicano descarrila la agenda de Trump; La agudeza mental de Biden en el centro de atención

By







Los republicanos de la Cámara se reunirán el domingo por la noche para encontrar un camino para aprobar el “proyecto de ley grande y hermoso” del presidente Trump después de encontrarse con un obstáculo durante una votación clave el viernes.

Cinco halcones fiscales, argumentando que la legislación abordó insuficientemente los requisitos de trabajo para Medicaid y el déficit federal, bloqueó la medida para salir del comité de presupuesto de la Cámara. La cuenta de votación final fue 16-21.

Los legisladores del Partido Republicano que votaron en contra de impulsar la “Ley de un gran proyecto de ley” (OBBB) incluyen: los representantes Chip Roy (Texas), Ralph Norman (SC), Josh Brecheen (Okla.) Y Andrew Clyde (Georgia). El representante Lloyd Smucker (Pa.) Votó inicialmente por el proyecto de ley, pero se volcó a un NO en un movimiento de procedimiento.

“Para ser claros, apoyo plenamente el Big Big Beautiful Bill (OBBB)”, dijo Smucker el viernes después de la votación. “Mi voto hoy en el comité de presupuesto es un requisito de procedimiento para preservar la oportunidad del comité de reconsiderar la moción para avanzar en OBBB”.

El liderazgo republicano de la Cámara de Representantes está corriendo para aprobar el proyecto de ley con una fecha límite autoimpuesta del Día de los Caídos.

“Este proyecto de ley se queda profundamente corto. No hace lo que decimos que hace con respecto a los déficits”, dijo Roy, uno de los disidentes, el viernes.

Además, los republicanos de la Cámara de Representantes en los estados azules señalaron que podrían no respaldar la versión final de la legislación si la deducción del impuesto estatal y local (sal) no es cada vez más significativo, algo de lo que los halcones fiscales no apoyan.

Incluso después de exprimir la legislación a través de la cámara inferior, los republicanos podrían tener dificultades para que la medida se aprobara en el lado del Senado.

El senador Rand Paul (R-Ky.) Hammeró el proyecto de ley, diciendo que es una “bofetada en la cara” que agregará billones de dólares a la deuda nacional.

“El problema es pedir a los conservadores, como yo, que aumenten el techo de la deuda $ 5 billones. Eso es histórico. Nadie ha aumentado tanto el techo de la deuda”, dijo Paul a Ainsley Earhardt de Fox News el jueves. El senador de Kentucky aparecerá en “This Week” de ABC, donde probablemente discutirá la legislación pendiente en la cámara de la Cámara.

Los demócratas se enfrentan a diferentes dolores de cabeza a medida que las preguntas sobre la agudeza mental del ex presidente Biden están de vuelta en el centro de atención. Extractos del nuevo libro “El pecado original: el declive del presidente Biden, su encubrimiento y su desastrosa elección de volver a funcionar”, por Jake Tapper de CNN y Alex Thompson de Axios, publicado en varios puntos de venta esta semana, el círculo interior de Detalle Biden ignoró a las vulnerabilidades del ex presidente y dio pasos para prohibir incluso algunos de sus miembros de su personal a ver sus choques.

Un extracto, que fue obtenido por The Guardian, reveló que un ex ayudante de Biden dijo Los autores del libro de que “intentamos protegerlo de su propio personal, tanta gente no se dio cuenta del alcance del declive a partir de 2023”.

Otro extracto, que fue revelado por Tapper en CNN, dijo que los principales ayudantes de Biden helados a los miembros del gabinete durante la segunda mitad de su período de la Oficina Oval.

El representante Ro Khanna (D-Calif.), Que era un sustituto de la campaña Biden de 2024, dijo esta semana que es “obvio ahora” Biden “no estaba en una condición” para postularse para la reelección y que la parte tiene que admitir que cometió un “error”.

Khanna está programada para estar en el “esta semana” de ABC, donde probablemente discutirá lo que el Partido Demócrata debe hacer para recuperarse de las pérdidas en las elecciones de 2024.

Mientras tanto, esta semana, el presidente Trump, durante su viaje a Medio Oriente, defendió su decisión de aceptar un jet Boeing 747-8 de lujo de la familia real de Qatar.

“Solo quiero decir que fue una historia radical de la izquierda. La gente aquí, para mostrarle lo loco que es, les gustaría que pagara mil millones de dólares”, dijo Trump en una entrevista con el Bret Baier de Fox News.

El avión está destinado a ser entregado al Departamento de Defensa y eventualmente reemplazaría al envejecimiento de la Fuerza Aérea, que ha estado en servicio durante más de tres décadas.

“Esto va a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos para quien sea presidente, y en algún momento, será como Ronald Reagan. Será desmantelado, porque no lo quieren”, dijo Trump.

El regalo, que Trump caracterizó como un “buen negocio”, ha planteado la seguridad y las preguntas éticas de los demócratas y republicanos por igual, que probablemente se discutan en los programas del domingo.

El ex vicepresidente Pence cuestionó el movimiento en un clip de su entrevista dominical con “Meet the Press” de NBC.

