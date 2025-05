Bill Maher desgarra a Trump para Qatar Gift Jet

Bill Maher se convirtió en el presidente Donald Trump por aceptar potencialmente un avión de $ 400 millones de Qatar, señalando que el reemplazo previsto de Air Force One sería su cuarto avión, mientras que los niños aún podrían obtener menos juguetes como resultado de su costosa política de aranceles.

“Trump dice que no usará [the plane] Cuando deja el cargo, y la gente no cree eso “, Maher dijo el viernes durante su apertura monólogo “en tiempo real”. “No la parte de ‘usarlo’: la parte de ‘dejar el cargo’. Pero, está bien, Trump ahora tiene cuatro aviones”.