Maher golpea a Trump sobre Qatar Jet, viaje de Medio Oriente: ‘Diplomacia del bromance’

El comediante Bill Maher criticó al presidente Trump por aceptar un jet Boeing de lujo de la familia real de Qatar y caracterizó el viaje extranjero del presidente a Medio Oriente, con paradas en Arabia Saudita, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos, como “diplomacia de bromance”.

“Estuvo en el Medio Oriente esta semana. Pasaron muchas cosas. Está en Arabia Saudita. Chico, tienen un bromance que está sucediendo allí. Bueno, lo hacen, quiero decir … Diplomacia de bromance, lo llamo, pero ya sabes … Trump tiene un vínculo único con los saudíes, ambos rehaporaron el Skyline de Manhattan”, dijo su monóloga en su monóloga en HBO “Tiempo real con el tiempo saudis”.

Más tarde, Maher dijo que “lo aman allí. Ellos, estos camellos, tuvieron que poner eso. Tenían Teslas, tenían caballos, tienen chicas bailadas, dijeron que tenían una alfombra morada. Supongo que es como una tarjeta de oro de platino, ya sabes, es púrpura, ni siquiera rojo”.

“Y también, escuchan esto, establecieron un McDonald’s móvil allí. Un poco diferente allí que McDonald’s. El juguete Happy Meal es una pequeña sierra de huesos”, bromeó Maher.

La Casa Blanca presentó acuerdos comerciales e inversiones financieras durante el viaje de Trump a los estados del Golfo Persa.

La administración promocionó un acuerdo de $ 600 mil millones con Arabia Saudita, aunque algunos de los proyectos allí fueron anunciado El año pasado, antes de que Trump asumiera el cargo.

Qatar Airways está listo para comprar 150 aviones de Boeing. El presidente también entintado Un acuerdo con los EAU que valen el norte de $ 200 mil millones. EAU planea construir una fábrica de aluminio en los Estados Unidos.

“Diré que hice eso, y todos dirán: ‘Meh’. Pero alguien va a cortar una cinta y decir, bueno, vamos a terminar mucho antes de eso.

Maher, quien ha criticado la agenda arancelaria de la administración a principios de este año, se reunió con Trump durante una cena del 31 de marzo, luego elogiando al comandante en jefe como “amable y medido”.

“Sabes, cuando viajas, estás como. Te gustaría irte con un recuerdo, ¿verdad? Entonces, él recibió un avión de $ 400 millones que le dieron. Le dieron un avión de $ 400 millones, que aceptó”, dijo Maher el viernes.

“Ahora, esto tiene que ser lo último si Obama lo hiciera, creo, ya sabes, porque … si Obama lo hiciera, Fox News lo llamaría infinitamente Allah Force One. Entonces, creo que lo llamaré así, Allah Force One”, dijo el comediante.

Trump ha defendido repetidamente aceptar el Boeing 747-8 de la familia real de Qatar. El avión vale alrededor de $ 400 millones y se transfiere por primera vez al Departamento de Defensa. El avión reemplazaría al envejecimiento de la Fuerza Aérea que se ha utilizado durante más de tres décadas.

“Solo quiero decir que fue una historia radical de la izquierda. La gente aquí, para mostrarle lo loco que es, les gustaría que pagara mil millones de dólares”, dijo Trump en una entrevista con el Bret Baier de Fox News.

El avión luego será desmantelado a la biblioteca presidencial del presidente. El regalo de Qatar ha provocado preocupaciones éticas y de seguridad de los legisladores en el Congreso.

“Esto va a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos para quien sea presidente, y en algún momento, será como Ronald Reagan. Será desmantelado, porque no lo quieren”, dijo Trump a Baier esta semana.

Maher dijo que es “discutible de todos modos, porque no va a estar listo para ser que si fuera a ser Air Force One, por lo que tendría que ser privado, lo que sería ilegal”.

“Pero ya sabes, no importa. Trump dice que no lo usará cuando deja el cargo, y la gente no cree eso. No es la parte de usarlo, la parte del cargo de salida”, dijo el experto político.

“Uh, pero … pero, está bien, Trump ahora tiene cuatro aviones. Tiene los dos Fuerza Aérea que ofrece el gobierno. Luego tiene su propio avión. Ahora tiene este. Cuatro aviones, pero todos los demás, todavía solo tres muñecas y 10 lápices”.





