McCarthy desgarra a los republicanos por retraso del proyecto de ley del presupuesto de Trump: ‘un paso en falso real’

El ex presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy (R-Calif.) Interpretó a los republicanos de la Cámara de Representantes por hundir una votación del comité clave que ayudaría a avanzar en el “gran proyecto de ley de un gran proyecto de ley del presidente Trump”, calificándolo de “verdadero paso en falso”.

“El mercado de valores parece que está avanzando. Ahora, si el Congreso puede comenzar a hacer las cosas que el presidente Trump está haciendo, incluso nos ayudaría más. Hoy fue un verdadero paso en falso en la parte de los republicanos, en el lado del presupuesto, que cuatro de ellos se vieron por sí mismos en lugar de mover el proyecto de ley, la reconciliación”, McCarthy durante su aparición en el radio de John Catsimatidis en el “programa de radio Cats Rounds” en Wabc 770 AM.

Cinco halcones fiscales del Partido Republicano de la Casa-Reps. Chip Roy (R-Texas), Ralph Norman (Rs.C.), Josh Brecheen (R-Okla.), Andrew Clyde (R-Ga.) Y Lloyd Smucker (R-PA.) Votado en contra de avanzar en la medida que cubre la legenda legislativa de Trump el viernes. La votación fue 16-21.

“Para ser claros, apoyo plenamente el único proyecto de ley Big Beautiful (OBBB). Mi voto hoy en el Comité de Presupuesto es un requisito de procedimiento para preservar la oportunidad del Comité de reconsiderar la moción para avanzar en OBBB”, dijo Smucker el viernes después de la votación en la plataforma de redes sociales X.

Los halcones fiscales han argumentado que los recortes a Medicaid son insuficientes y que las reformas deben entrar en vigencia antes, mientras que los republicanos más moderados buscan un aumento en el límite de deducción de impuestos estatales y locales (sal).

La medida, que los republicanos esperan aprobar antes del Día de los Caídos, incluye eliminar impuestos sobre horas extras y consejos, extendiendo los recortes de impuestos de Trump en 2017, junto con los nuevos requisitos de trabajo de Medicaid para adultos “sanos”, lo que se proyecta que millones de personas pierdan cobertura de salud. El proyecto de ley también conduciría a la derogación de créditos fiscales de energía verde, que los demócratas aprobaron en 2022.

McCarthy también parecía hacer una ligera excavación en el actual orador Mike Johnson (R-La).

“Lo que realmente muestra es que, una vez que el presidente Trump regrese al país, quiero decir, el pobre presidente Trump es el presidente el orador al mismo tiempo, creo que obtendremos ese proyecto de ley”, dijo McCarthy.

El Comité de Presupuesto de la Cámara se volverá a reunirse el domingo a las 10 pm, informó The Hill.

“Bueno, están de vuelta en esta semana, y creo que el presidente volverá y realmente buscará a estos miembros para hacer el trabajo, porque si no hacen el trabajo, sus impuestos aumentan, y eso no va a suceder, y que tiene muchas promesas que el presidente no hizo impuestos sobre consejos y otros, y solo ayudará a desatar la economía, porque traerá seguridad y que se sabe que esto no va a suceder, esto no va a suceder, no va a suceder, no va a suceder. Catsimatidis.





