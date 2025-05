El audio filtrado de la entrevista de Hur brilla la luz sobre la aptitud mental de Biden: qué saber

By





El ex presidente Biden regresó al centro de atención más de 100 días después de que el presidente Trump reclamó la Casa Blanca.

Audio, obtenido por Axios, de la entrevista de Biden en octubre de 2023 con el abogado especial Robert Hur sobre documentos clasificados encontrados en su hogar privado de su tiempo como vicepresidente fue publicado por el outlet en sábado. A clip más corto fue lanzado el viernes por la noche.

El entrevista de cinco horas Viene del primer día de interrogatorio de Hur y parece mostrar que Biden lucha.

Mientras que el Departamento de Justicia publicó una transcripción de la conversación el año pasado, la administración Biden había retrasado la liberación de las cintas, citando preocupaciones sobre posibles manipulaciones o “defectos profundos”.

Hur finalmente dictaminó que Biden “deliberadamente” mantuvo los documentos, pero sugirió que un jurado descubrió que es “un hombre comprensivo, bien intencionado y mayor con una mala memoria”. No se presentaron cargos.

Esto es lo que debe saber sobre el audio filtrado.

Asesor especial Robert Hur en Capitol Hill en Washington, DC, 12 de marzo de 2024. (Foto de Mandel Ngan /AFP)

Formas de memoria, falta de enfoque

Biden en varios puntos durante la entrevista tuvo que detener a la mitad de la oración mientras luchaba por encontrar las palabras para decir, los espectáculos de audio.

El tono de la conversación destacó la dificultad del ex presidente recordando líneas de tiempo o permanecer en el camino.

En un caso, lucha por recordar el año en que su hijo, Beau, murió de cáncer cerebral.

El abogado especial le pidió a Biden que describiera su residencia privada y dónde mantuvo los documentos clasificados.

“Bueno, um … yo, yo, yo, yo, no sé. ¿Esto es, qué, 2017, 2018, esa área?” Él respondió pero rápidamente se desvió por qué no se enfrentó a Trump en 2016, citando el entusiasmo del ex presidente Obama por la ex secretaria de Estado Hillary Clinton.

Más tarde, agregó: “No me había alejado de la idea de que podría correr para un cargo nuevamente. Pero si volviera a correr, me postularía para presidente. Y, y qué estaba pasando, sin embargo, ¿qué mes murió Beau? Oh, Dios, 30 de mayo”.

Dos de los ayudantes de la Casa Blanca intervino para recordarle que era 2015 cuando murió su hijo.

Luego lucha por transmitir el año en que Trump derrotó a Clinton en las elecciones.

“Y lo que sucedió mientras tanto es que, como … Trump es elegido en noviembre de 2017”, continúa Biden, que dos empleados corrigen rápidamente a 2016.

Agregó: “16. 2016. Muy bien, entonces, ¿por qué tengo 2017 aquí?”

Los números parecían confundir a Biden una vez más, ya que regresó al tema de Beau y su hijo menor Hunter Biden.

“Ok, sí. Y en 2017, Beau había fallecido y, esto es personal, la génesis del libro y el título ‘Prométeme, papá’, era un – Sé que todos ustedes … cerca de tus hijos e hijas, pero Beau era como mi brazo derecho y mi caza era mi izquierda”.

Después de que terminó de brillar, Hur le preguntó a Biden si quería tomar un descanso, según el audio.

Cuando la transcripción se lanzó por primera vez en marzo, el ex presidente retrocedió la noción de que olvidó los detalles sobre la muerte de Beau.

El presidente Joe Biden habla desde la Oficina Oval de la Casa Blanca mientras da su discurso de despedida el miércoles 15 de enero de 2025 en Washington. (Mandel Ngan/Pool a través de AP)

Detalles de documentos clasificados

Biden también luchó por explicar por qué guardaba ciertos documentos clasificados Después de salir de la Casa Blanca en 2017, el audio muestra.

Los documentos fueron descubiertos en una oficina que usó anteriormente cuando se desempeñaba como vicepresidente, encendiendo una búsqueda posterior de su hogar. Además de las notas escritas a mano sobre la seguridad nacional, las autoridades recopilaron 90 documentos de su propiedad, de los cuales un poco más de 50 contenían marcas clasificadas.

Durante la entrevista, el ex presidente reconoció que podría haber querido mantener un documento relacionado con la política exterior en Afganistán “por el bien de la posteridad”.

Inicialmente, Biden había dicho que no estaba seguro de por qué mantuvo el documento cuando se le pidió el propósito.

“Yo, yo, yo, no sé si lo sabía, pero no lo hubiera hecho … no era algo en lo que hubiera dejado de pensar”, respondió.

“No sé si iba a ser el tema de los informes, pero quería colgar, supongo que quería aferrarme a ello solo por el bien de la posteridad”, dijo el ex presidente. “Quiero decir, esta fue mi posición en Afganistán”.

La inversión probablemente frustró a sus abogados, quien luego presionó al abogado especial para evitar cuestionamientos especulatorios que podrían llevar a cargos, después de lo cual Biden agregó rápidamente: “No recuerdo haber tenido la intención de mantener esta nota”.

Sus abogados luego pidieron un descanso.

El presidente Joe Biden sale a hablar en una conferencia de prensa en el Rose Garden en la Casa Blanca, el martes 26 de noviembre de 2024, en Washington. (Photo AP/Manuel Balce Ceneta)

Totalmente comprometido en la conversación

A pesar de los lapsos de memoria y la necesidad de asistencia en ciertas palabras y fechas, el audio muestra que Biden estaba completamente comprometido con el abogado especial.

Como Axios señaló, el entonces presidente hizo numerosos chistes y salió como un “narrador de abuelos nostálgico”.

Se sumergió en varios recuerdos sobre la madera y la moldura que tiene en las habitaciones restauradas en su casa a la corbeta que condujo con el comediante Jay Leno. También explicó la influencia de la imprenta de Gutenberg y habló sobre la excesiva sudoración del ex presidente Nixon durante un famoso debate de 1960 con el ex presidente Kennedy.

La entrevista solo se volvió irritable cuando su abogado afirmó que los fiscales pueden estar tratando de implicar a Biden con sus preguntas.

El presidente electo Donald Trump saluda al presidente Joe Biden durante la 60ª Inauguración Presidencial en la Rotonda del Capitolio de los Estados Unidos en Washington, el lunes 20 de enero de 2025. (Chip Somodevilla/Pool Photo a través de AP)

Respuesta hasta ahora

Trump dijo a los periodistas la madrugada del viernes que la Fiscal General Pam Bondi estaría a cargo de decidir si liberar oficialmente las cintas.

Después del lanzamiento de Axios, el presidente y sus aliados han duplicado sus críticas anteriores de Biden, desde su edad hasta la aptitud mental y el uso de un piloto automático al final de su mandato.

El presidente de supervisión de la Cámara de Representantes, James Comer (R-Ky) anunció el viernes por la noche que su comité investigará lo que llamó un “encubrimiento” de la función cognitiva de Biden. El legislador dijo que tiene la intención de hablar con varios ex ayudantes de la Casa Blanca, así como al ex doctor del ex presidente Kevin O’Connor.

Trump también criticó a Biden el sábado, calificando a la entrevista un “escándalo” y reemplazando sus reclamos de fraude electoral de 2020.

“Quien tuviera el control del” piloto automático “está buscando ser un escándalo cada vez más grande por el momento”, el presidenteescribió sobre su verdad socialPlataforma, que luego llama a su predecesor “un desafortunado y con discapacidad cognitiva Joe Biden”.

Agregó: “¡La pelea acaba de comenzar!”

El mensaje se produce ya que muchos demócratas han elegido a Biden por las pérdidas electorales de 2024, diciendo que debería haberse retirado de la carrera presidencial antes. Dos libros recientes también han destacado el declive de Biden: “Pecado original” de Alex Thompson de Axios y Jake Tapper de CNN y “Fight” de Amie Parnes de la colina y Jonathan Allen de NBC.

El lanzamiento de audio también se produce después de que el ex presidente rompió su silencio por primera vez desde que Trump regresó a la Oficina Oval. Recientemente se sentó para entrevistas con “The View” de BBC y ABC, a la disgusto de muchos demócratas que han emitido frustración con la mudanza.





