El choque de Trump con los tribunales plantea la perspectiva de aparecer sobre la separación de poderes

No está claro si el proyecto de ley puede pasar la casa en su forma actual: fallido en un voto del comité Viernes: si el Senado de los Estados Unidos preservaría la disposición de desacato o si los tribunales la defenderían. Pero el hecho de que los legisladores republicanos incluyen que muestra cuánto los que están en el poder En la capital de la nación están pensando en las consecuencias de desafiar a los jueces a medida que aumenta la batalla entre la administración Trump y los tribunales.

El presidente republicano, Donald Trump, aumentó las apuestas nuevamente el viernes cuando atacó a la Corte Suprema de los Estados Unidos por su decisión salvo su administración de reanudar rápidamente las deportaciones bajo un Ley de guerra del siglo XVIII : “¡La Corte Suprema no nos permitirá sacar a los delincuentes de nuestro país!” Trump publicó en su red social, Truth Social.

En otros casos, la administración ha eliminado a los inmigrantes contra órdenes judiciales o tuvieron jueces encontrar que la administración es No cumplir con sus directivas. Dan Bongino, ahora subdirector de Trump del FBI, pidió al presidente que “ignore” la orden de una jueza en una de las apariciones finales de Bongino en su programa de radio Talk en febrero.

Si bien las escaramuzas sobre si el gobierno federal cumple con las órdenes judiciales no es inusual, es la intensidad del rechazo de la administración Trump, según los expertos legales.

Aún así, en un momento, Juez Amy Coney Barrett Presionó el abogado General D. John Sauer por su afirmación de que la administración no necesariamente obedecería un fallo de un tribunal de apelaciones.

“Los tribunales, por su parte, no quieren averiguar hasta dónde llega su autoridad”, dijo David Noll, profesor de derecho de Rutgers, “y el ejecutivo realmente no quiere socavar el orden legal porque la economía y su capacidad para hacer cosas dependen de la ley”.

Hay una segunda forma de desprecio que no podría ser bloqueada por el Departamento de Justicia, desprecio civil, lo que lleva a multas. Esta puede ser una herramienta más potente para los jueces porque no depende del enjuiciamiento federal y no puede ser expulsado con un perdón presidencial, dijo Justin Levitt, un funcionario del departamento de la administración de Obama que también asesoró al presidente demócrata Joe Biden.