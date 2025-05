Trump parpadeó y Beijing lo sabe

By







La declaración conjunta emitidael 12 de mayo– Anunciar un detención provisional de la Guerra Arancelaria en espiral entre Washington y Beijing – hizo más que una pausa en las hostilidades. Afirmó en silencio una verdad más profunda e incómoda para Washington: Beijing, medida e inquebrantable, ha logrado una vez más superar a una administración de Trump en encerrada por su propia beligerancia.

Lejos de una vuelta de la victoria, el acuerdo se lee como un retiro estadounidense reacio de una cruzada de tarifas que amenazó con desestabilizar no solo el comercio bilateral, sino el equilibrio económico global. Subrayó una realidad que muchos en Washington son reacios a admitir: Beijing ha superado a una administración beligerante pero finalmente acorralada de Trump.

Que el acuerdo tuvo lugar en absoluto es notable, considerando los fuelles retóricos que emanan de la Casa Blanca hace solo unas semanas. El presidente Donald Trump, evidentemente envalentonado por su propio mito de interrupción, había aumentado los aranceles a una asombrosa145 por ciento en una amplia franja de importaciones chinas.China respondió en especie, implementando medidas de represalia simétrica: aranceles que se elevan al 125 por ciento y las restricciones de exportación de tierras raras que enviaron a los fabricantes estadounidenses luchar. El resultado fue una parálisis cercana de$ 600 mil millones en intercambio bidireccionalavivando los miedos recesivos y la dislocación de cadenas de suministro en todo el mundo.

La declaración de Ginebra, entonces, representa no solo un período de enfriamiento, sino una concesión implícita, si no una derrota directa, para la estrategia de tarifa maximalista de Washington.La suspensión mutua de 24 puntos porcentualesDe los deberes impuestos más recientemente, y una reversión de otros por completo, no es el resultado que uno esperaría si el “arte del acuerdo” de Trump estuviera realmente vigente. Lo que estamos presenciando es el colapso de una casa basada en la falacia de que la guerra económica puede ser ganada solo por la fuerza bruta.

Es instructivo notar cuán hábilmente Beijing manejó la escalada. A diferencia del enfoque disperso de Trump, edictos unilaterales y un bombardeo retórico, China operaba con restricción clínica. Sus funcionarios,Dirigido por Vice Premier He Lifengnunca descartó charlas. Tampoco impedieron contramedidas. En cambio, permitieron que la administración Trump se metiera en una esquina, donde los costos económicos comenzaron a superar a las teatro políticas.

El simbolismo de Ginebra no se perdió en los observadores. China logró lo que ninguna cantidad de cabildeo por parte de las corporaciones estadounidenses o las advertencias de los economistas podían: una desescalación estratégica. InclusoEl secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, admitió“Ambos países representaban muy bien su interés nacional”. Un eufemismo diplomático, tal vez, porque “dimos más de lo que obtuvimos”.

Para el crédito de Beijing, se abstuvo del tipo de triunfalismo que a menudo acompaña a las victorias percibidas en la geopolítica. En cambio,Los funcionarios chinos dieron un tonodel diálogo “sincero, profundo y constructivo”: código diplomático para “nos mantuvimos firmes y parpadearon”. La mecánica del acuerdo subraya esto.

El lado chino no solo aseguró una flexibilización significativa de los aranceles, sino que también extrajo un compromiso de Washington para mantener un mecanismo de consulta bilateral -Uno que puede rotar entre China, los Estados Unidos y los lugares de terceros. Esa disposición inclina el proceso lejos del unilateralismo y hacia la previsibilidad, precisamente la antítesis de la economía transaccional y corta de gestos de Trump.

El bombardeo arancelario de Trump, especialmente su cruzada renovada desde que regresó a la Casa Blanca, siempre fue más sobre la teatralidad que la estrategia. Lo vendió a su base como panacea para el desequilibrio comercial de Estados Unidos, encubriendo el proteccionismo crudo en el fervor nacionalista. Pero incluso sus propios funcionarios ahora parecen estar volviendo a la presión de la realidad económica.

El alivio de Wall Street, los futuros de acciones, el dólar estabilizado, refleja un veredicto implícito: la guerra comercial fue un desastre en espera, y se necesitó la paciencia y la diplomacia hábil de Beijing para evitar una espiral aún más profunda.

Las implicaciones más amplias se extienden mucho más allá de Washington y Beijing. El resto del mundo, atrapado en la mira de una confrontación económica de dos frentes, ahora respira un poco más fácil.La llamada del director general de la OMC, Ngozi Okonjo-IwealaPara el diálogo multilateral, que se hace eco de Vice Premier HE, señala una corrección del curso necesaria en el comercio global: lejos de la interrupción de tit-for-ot y hacia atrás hacia la previsibilidad basada en reglas.

Ese Beijing defendió este marco, mientras que Washington se vio obligado a retirarse de su postura pugilística, dice mucho sobre el equilibrio cambiante de poder blando.

Por supuesto, esta es una tregua, no un tratado.La suspensión de 90 díases solo eso: un alivio en lugar de resolución. Pero el precedente establecido en Ginebra es significativo. Afirma que incluso en un mundo de desorden multipolar, restricción estratégica, diplomacia y una negativa a ser intimidado puede producir dividendos tangibles. Los negociadores de Beijing no necesitaban humillar a sus homólogos. Simplemente necesitaban mantener la línea.

Este resultado también ofrece una historia de advertencia para aquellos que continúan aceptando la mitología de los aranceles de Trump como un instrumento de grandeza. Lejos de revitalizar la industria estadounidense, el régimen arancelario ha desestabilizado las cadenas de suministro globales, los aliados aliados y los consumidores de costos. Los intentos de Trump de enmarcar el resultado de Ginebra como un anillo de victoria hueco en el contexto de sus propias políticas que se desmoronan. Su nacionalismo económico, siempre más eslógano que la sustancia, ahora se ha puesto al descubierto.

China, por el contrario, ha jugado el juego largo. Eligió el diálogo sobre el drama y el principio sobre la provocación. Defendió sus intereses centrales sin exagerar su mano. Y al hacerlo, obligó a Washington a elegir entre arrogancia y reducción de daños. El equipo de Trump, a regañadientes, tardíamente, eligió este último.

El acuerdo de Ginebra es más que una pausa en una guerra arancelaria: es una acusación de la idea misma de que los aranceles podrían reemplazar la diplomacia. Y es un testimonio del dominio en evolución de China en el escenario internacional, donde juega cada vez más no solo el juego, sino también el juego largo.

Imran Khalid es médico y tiene una maestría en relaciones internacionales.





