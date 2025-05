Los psicólogos infantiles explican el ataque inmadura de Trump contra Taylor Swift

El viernes, el presidente Donald Trump Publicado la siguiente declaración Sobre la estrella del pop Taylor Swift en Truth Social: “¿Alguien ha notado eso, desde que dije” Odio a Taylor Swift “, ya no está” caliente? “

Sí, lo leíste correctamente. En lugar de pasar su tiempo centrándose en las relaciones internacionales, la salud del país o, no sé, los precios de los comestibles, Trump publicó sobre la “falta de calma” de una estrella del pop.

(Para el registro, Swift todavía está muy caliente y decididamente sigue siendo una de las celebridades más grandes del mundo).

Su publicación es problemática de innumerables maneras, pero también es realmente inmaduro. De hecho, los terapeutas que ven niños y adolescentes le dijeron a HuffPost que es una declaración que esperarían de uno de sus jóvenes clientes, no un hombre de casi 79 años, pero incluso de un niño real, sería sorprendente.

“El tono y el contenido de la publicación se parecen a un comportamiento infantil: impulsivo, no provocado y carente de decoro básico; sin embargo, incluso esa comparación puede ser injusta para los niños”, Samantha rhoadsun terapeuta matrimonial y familiar en el grupo de terapia en Pensilvania, dijo a HuffPost por correo electrónico.

La Casa Blanca no respondió de inmediato cuando HuffPost preguntó si estuvieron de acuerdo con el análisis de los terapeutas. Y tres terapeutas acordaron que el puesto de Trump era en realidad inmaduro. He aquí por qué:

Primero, es sexista y que recuerda al obsoleto “Los niños serán el mantra de los niños, dijeron los terapeutas.

Para cualquier joven, desafortunadamente es común burlarse de los niños de tu clase. Esto solía considerarse bromas lúdicas, pero ahora se ve por lo que es: tóxico.

“[Trump’s post] evoca la problemática ‘Los niños serán la narrativa de los niños, históricamente se usa para excusar la conducta inapropiada a expensas de la dignidad y los límites de las niñas ”, dijo Rhoads.

“Creo que esto también está muy arraigado en el sexismo, el patriarcado. Está arraigado en la objetivación de mujeres, mujeres jóvenes”, dijo Manahil Riazpsicoterapeuta en Texas y el propietario de Riaz Counseling.

“Se está burlando de ella. Él la está menospreciando. No está hablando de la forma en que canta, podría ser diferente o mejor o lo que prefiero, él es directo solo eligiendo algo superficial. Solo porque digo que ya no eres atractivo o popular, eso significa que eso es la verdad, y eso no es cierto”, agregó Ríaze.

“Refuerza el mensaje de que el valor de las mujeres radica en ser” caliente “, y que los hombres pueden decidir cuándo se revoca ese estado. Eso es tóxico, no divertido”, agregó Haley Sheehanun terapeuta matrimonial y familiar en el grupo de terapia en Pensilvania, dijo a HuffPost por correo electrónico.

Es emocionalmente impulsivo, que a menudo se ve en los niños, pero ni siquiera en este nivel, dijeron.

“Permítanme publicar eso que no creo que lo haya pensado varias veces antes de hacer clic en la publicación”, dijo Riaz. En lugar de reflexionar sobre sus sentimientos, lo que se espera para un adulto, Trump publicó impulsivamente, dijo.

“El presidente de los Estados Unidos también debe ser responsable de verificar consigo mismo antes de publicar algo, porque él es el presidente. Está en el poder, la gente lo escuchará. Por lo tanto, sería bueno si pudiera pensar en lo que está diciendo. Y no creo que eso sea lo que estaba sucediendo”, dijo Riaz.

Ser impulsivo también es un signo de inmadurez y a menudo se ve en los niños.

“Como terapeuta que trabaja con niños, escucho muchas cosas emocionalmente impulsivas de los niños que aún aprenden a expresarse, pero incluso ellos saben mejor que decir algo comoYa no está caliente porque lo dije, “” Sheehan dijo.

“El comentario de Trump sobre Taylor Swift refleja una sorprendente falta de madurez emocional”, agregó Sheehan.

“Suena más como algo que escucharías en un patio de la escuela que de un líder mundial público. Está dando ‘w¡Ell, no quería ser invitado a tu fiesta de cumpleaños de todos modos! ‘”, Continuó.

En la infancia, esto se conoce como “resopado protector”.

Hay un nombre en terapia para este tipo de mecanismo de defensa clásico utilizado por los niños.

“En terapia, llamamos a esto hinchazón protector – Cuando alguien se siente inseguro, rechazado o impotente, intenta recuperar el control insultando o devaluando a la otra persona ”, dijo Sheehan.

“Los niños lo hacen cuando se sienten excluidos. Se supone que los adultos lo superan”, agregó.

“En lugar de procesar la emoción, Trump arremete de la manera más juvenil posible: reduciendo a una mujer exitosa y poderosa a su apariencia, y luego declarando que solo es atractiva si él aprueba ”, señaló Sheehan.

Los niños y los adolescentes tienen un punto de vista muy egocéntrico, que es apropiado para el desarrollo. Para Trump, no lo es, dijeron.

Es normal estar egocéntrico y pensar que todos están de acuerdo contigo cuando eres un niño, pero se supone que lo superaremos en la edad adulta.

“Sinceramente, creo que pensó que, Oh, cuando puse esto, no voy a obtener nada más que, ‘Sí, creo que esto también.‘Y ese es un pensamiento muy egocéntrico … lo cual es muy saludable y normal cuando nos estamos desarrollando, pero cuando somos mayores, es algo que se interpone en el camino de las relaciones ”, dijo Riaz.

“Desde las edades de alrededor de 2 a 7, los niños tienen problemas para ver perspectivas de los demás. Entonces, si juegas Peek-a-Boo, ese niño cree que desapareció porque sus ojos están cerrados”, dijo Riaz.

“Y así, el siguiente paso es la adolescencia, hay un aspecto social en ello: lo que piense, todos piensan, cada vez que entro en la habitación, es cuando la realidad de todos comienza”, explicó.

En su adolescencia, sientes que tienes una audiencia imaginaria donde todos te están mirando y juzgando, agregó Riaz.

“Lo que sea que pense que tengo, podría querer decirlo en voz alta, porque lo tengo en mi mente y todos están en mi mente”, agregó.

Ejemplifica el comportamiento adolescente y de pensamiento grupal, dijeron.

“Hay muchos centros grupales en esta retórica … Entonces, hay una persona a cargo, y simplemente seguimos su ejemplo”, dijo Riaz.

“Es decir, si lo está diciendo, debe ser cierto, ¿verdad? Eso es lo que sucede en las escuelas secundarias: una persona lo declara, y todos siguen, y luego si intentas decir: ‘No, no, esto no está bien. No deberíamos intimidar a este niño’, entonces también temes ser ostraciado”, dijo Riaz.

En este ejemplo de pensamiento grupal, Trump cree que debido a que piensa de cierta manera, significa que todos los demás también lo hacen, agregó. “Los adolescentes piensan así … esta idea de ‘Bueno, porque no me gustan, tal vez todos los demás también no lo hagan’. Y eso no es cierto.

Y, dado que Trump está en la cima de la jerarquía, la gente no le cuestiona por qué está hablando de Swift cuando hay grandes problemas en el mundo, señaló, porque el interrogador puede ser expulsado del grupo.

“Entonces, las únicas personas que sobreviven en este tipo de círculos también son pensadores grupales”, señaló Riaz.

Como un niño, está actuando cuando quiere atención, dijeron.

“Aunque éticamente preocupante, Trump frecuentemente depende del ‘cebo de ira’, [which are] Comportamientos provocativos diseñados para incitar y monopolizar la atención ”, dijo Rhoads.

“Como terapeuta, a menudo me encuentro con los niños descritos como ‘disruptivos’ cuando, en verdad, buscan conexión y atención, incluso a través de medios negativos”, agregó.

“La diferencia clave … es que Trump, a diferencia de un niño, es un adulto completamente desarrollado, muy consciente de las normas sociales que viola deliberadamente”, agregó Rhoads.

Punto en blanco: es intimidación, y es tóxico, dijeron.

“Esta es una forma de intimidación pública y verbal”, dijo Sheehan. “Cuando alguien con una gran plataforma trata de derribar a alguien burlándose de su apariencia o valor de una manera diseñada para humillarlo o devaluarlos, eso es intimidación. No es un jab político, no es una sátira, es un ataque sexista y personal”.

“Este tipo de comentario claramente limita con el acoso escolar, ya que busca degradar y disminuir a otra persona”, dijo Rhoads.

“Para medir su impacto, considere esto: si su hijo regresara a casa y compartiera que un compañero los había llamado menos atractivos, lo vería como cruel e inaceptable. El mismo estándar debería aplicarse aquí”, continuó Rhoads.

“Cuando las figuras públicas modelan este tipo de comportamiento, normaliza la inmadurez emocional y el acoso público, especialmente hacia las mujeres”, agregó Sheehan.

En niños Se sabe que la intimidación tiene una salud mental negativa Resultados como ansiedad, depresión y una pérdida de interés en sus actividades regulares. Si bien es probable que Swift pueda cepillar este ataque, el comportamiento de Trump todavía excusa el acoso escolar, señaló Riaz.

“Esto nunca funcionaría en un restaurante o en un entorno escolar, pero de alguna manera está trabajando a nivel nacional, y está normalizando el acoso escolar”, agregó Riaz.

Además, Bullying dice más sobre el acosador que la víctima.