Si crees que Trump, ya ha traído nuevas inversiones por un total de la mitad de todo el PIB

WASHINGTON-Para escuchar a Donald Trump, en los no cuatro meses desde que recuperó la presidencia, ha traído unos $ 14 billones en una nueva inversión al país, con $ 4 billones de su viaje recién concluido a la península árabe sola.

“Los trabajos y el dinero que llegan a nuestro país, nunca ha habido algo parecido. Verá que las compañías son compañías con sede en Estados Unidos”, dijo Trump a los periodistas cuando Air Force One salía de los Emiratos Árabes Unidos el viernes, atribuyendo todas las nuevas inversiones a su elección. “Están haciendo un trabajo que no hubiera estado disponible para ellos, excepto para el 5 de noviembre”.

La cifra parece increíble, dado que todo el producto interno bruto de la nación es de solo $ 29 billones, y los economistas dicen que hay una razón para eso. Es increíble porque no es remotamente cierto.

La oficina de prensa de la Casa Blanca no respondió a la solicitud de HuffPost de una lista completa de las inversiones por un total de los $ 14 billones, ni uno para la lista de aquellos que representan $ 8 billones cuando Trump afirmaba esa cantidad hace solo dos semanas.

Trump, sin embargo, se ha jactado durante meses que su regreso al cargo ha traído muchos billones de dólares de inversiones que de otro modo no habrían sucedido.

El número siguió subiendo en las últimas semanas a $ 8 billones, $ 9 billones y finalmente $ 10 billones en los días previos a que se fuera en su primer viaje extranjero extendido. “Otras administraciones no han tenido $ 1 billón durante un período de cuatro años, incluso durante un período de ocho años. Tenemos más de $ 10 billones cometidos de una forma u otra durante dos meses”, dijo el lunes.

El sitio web de la Casa Blanca de Trump, de hecho, no muestra un número cerca de $ 14 billones o incluso $ 10 billones.

Dijo que incluso las inversiones enumeradas no significan que Trump tuviera nada que ver con ellas o incluso que sean precisas.

Que Trump exagere, o simplemente inventara las cosas, no es una sorpresa. Ha sido famoso imprudente con la verdad para toda su vida adulta, a veces porque no sabe lo que es correcto y no le importa, y otras veces porque conoce la verdad y las mentiras conscientemente de todos modos.