Bernie Sanders advierte a Paramount que no resuelva la demanda de “falso” de Trump

Después de que otra cifra de noticias de CBS renunció en la aparente protesta, el senador Bernie Sanders (I-Vt.) Repitió sus llamados a la accionista controladora de Paramount Global, Shari Redstone, para no resolver con el presidente Donald Trump sobre su demanda “falsa” con respecto a un segmento de “60 minutos”.

La presidenta de CBS News, Wendy McMahon, anunció el lunes que dejaría su puesto, diciendo que no podía estar de acuerdo con Paramount, la empresa matriz de la red, sobre cómo proceder.

“Bill Owens, el productor de los 60 minutos de CBS, renunció en protesta”, escribió Sanders en las redes sociales, haciendo referencia a la salida de abril de Owens. “Wendy McMahon, la jefa de CBS News, ahora ha renunciado. Le digo a Shari Redstone: ya es suficiente. No capitule el ataque de Trump a una prensa libre. No resuelva la falsa demanda de Trump contra 60 minutos”.

“Ha quedado claro que la compañía y yo no estamos de acuerdo en el camino a seguir”, escribió McMahon en un memorando al personal de CBS News obtenido por HuffPost.

Durante dos décadas, HuffPost ha sido valiente, inquebrantable e implacable en la búsqueda de la verdad. Apoye nuestra misión de mantenernos por los próximos 20: no podemos hacer esto sin usted.

Owens entregó una despedida similar en su memorando del mes pasado, escribiendo: “En los últimos meses, ha quedado claro que no se me permitiría dirigir el programa, ya que siempre lo he ejecutado, para tomar decisiones independientes basadas en lo que fue correcto durante ’60 minutos ‘,’ adecuado para la audiencia”.