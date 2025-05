Comey llama a la reacción de la foto de la foto de Trump una ‘distracción’ después del escrutinio del Servicio Secreto

By







El ex director del FBI, James Comey, calificó el lunes la reciente reacción violenta a su foto “8647” conhell una “distracción” y sostuvo que sus intenciones eran “totalmente inocentes” detrás del puesto ahora eliminado.

En una entrevista en la “Fecha límite: la Casa Blanca” de MSNBC, la presentadora Nicole Wallace preguntó si lamenta haber publicado la foto, lo que causó una avalancha de críticas de gran parte de la base de Trump, acusando a Comey de pedir el asesinato del presidente. Los funcionarios del Servicio Secreto también interrogaron a Comey después del puesto.

“Bueno, lamento la distracción y la controversia a su alrededor, pero de nuevo, es difícil arrepentirme de algo que, incluso en retrospectiva, me parece totalmente inocente”, dijo Comey.

Comey, quien fue despedido por Trump en la primera administración, señaló que esta no es la primera vez que el presidente y sus aliados lo han atacado.

“En la era de Trump, me han investigado mucho, audité mucho, por lo que no es mi primer rodeo”, dijo Comey.

“De alguna manera extraña, la relación que no puede superar”, continuó, “tal vez porque he vivido una vida feliz y productiva desde que se fue, pero esto ha sido una distracción en esa vida”.

Después de una reacción violenta en línea, Comey retiró la foto de la concha del mar el jueves por la noche yaclarado en una nueva publicaciónque no tenía la intención de pedir violencia y no se dio cuenta de que su mensaje sería interpretado de esa manera.

“Publiqué anteriormente una foto de algunos conchas que vi hoy en una caminata en la playa, que supuse que eran un mensaje político”, escribió Comey en Instagram.

“No me di cuenta de que algunas personas asocian esos números con violencia”, continuó. “Nunca se me ocurrió, pero me opongo a la violencia de cualquier tipo, así que tomé el poste”.









