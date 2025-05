La Corte Suprema está cansada de las excusas de Donald Trump

La decisión se produce en el caso de Aarp v. Trump (el demandante es un hombre venezolano, no el Grupo de Interés de Ciudadanos de la Aledia) donde un grupo de inmigrantes venezolanos detenidos en el Centro de Detención de Bluebonnet en Bluebonnet en Anson, Texas, presentó una solicitud de emergencia ante el Tribunal Supremo para bloquear su remoción inminente después de que los tribunales inferiores los rechazaron el 18 de abril. 12:52 am 19 de abril y tomó el caso para una revisión adicional.

La decisión del viernes, como parte de la revisión adicional del tribunal, establece que el gobierno tergiversó los hechos en el terreno de Bluebonnet en ese momento. Los jueces “entendieron” que la administración afirmó “el derecho a eliminar a los detenidos tan pronto como la hora central de la medianoche el 19 de abril”, según la decisión. Pero también vio que, en una audiencia del Tribunal de Distrito el 18 de abril, la administración “garantizó que no se eliminarían los miembros de la clase putativa ese día”.

Esto, sin embargo, era falso. “La evidencia ahora en el registro (aunque no todos antes de nosotros el 18 de abril) sugiere que el gobierno había tomado medidas la tarde del 18 de abril para eliminar a los detenidos bajo el AEA, incluido el transporte de su instalación de detención a un aeropuerto y luego devolviéndolos a la instalación”, dice la decisión.

Luego, la decisión señala que si el Tribunal no hubiera intervenido, la administración no podía reclamar poder para devolverlos de la prisión de Cecot en El Salvador y ningún tribunal podría obligarlos a hacerlo, como lo ha hecho en el caso del detenido erróneamente el detenido Kilmar Abrego García.

Esta es una reprimenda increíblemente puntiaguda de la falta de obedecer de la administración una orden de la Corte Suprema Para “facilitar” la “liberación de Abrego García de la custodia en El Salvador y asegurarse de que su caso se maneje, ya que habría sido si no hubiera sido enviado de manera incorrecta a El Salvador”.

Más tarde, la decisión nuevamente señala la posición de la administración al no devolver a Abrego García cuando declara que la elección de la administración de ofrecer notificación de remoción “aproximadamente 24 horas antes de la eliminación, desprovisto de información sobre cómo ejercer los derechos del debido proceso para impugnar esa eliminación, seguramente no se aprueba”. El tribunal dictaminó previamente en el caso de JGG v. Trump que el gobierno debe notificar la eliminación para permitir que los detenidos impugnen su detención a través de escritos de hábeas corpus.

La amenaza de remoción para los hombres que presentaron el caso “en consecuencia son particularmente pesados”, ya que la administración “ha representado en otra parte que no puede proporcionar el regreso de un individuo deportado por error a una prisión en El Salvador, donde se alega que los detenidos enfrentan detención indefinida”.

Aquí el tribunal dice que los esfuerzos de la administración para negar el debido proceso a los inmigrantes detenidos al ofrecer solo un aviso rudimentario de remoción se ven socavados por sus esfuerzos para eliminar por completo la posibilidad de el debido proceso al enviarlos a una prisión extranjera. La afirmación del Tribunal de que enfrentan “detención indefinida” lleva aún más a casa el punto de que esta no es una prisión ordinaria, ya que nadie detenido en Cecot ha visto un día en la corte y el único prisionero conocido por haber salido de ella es Abrego García cuando se reunió con el senador Chris Van Hollen (D-Md.).

Claramente, el tribunal no cree muy bien en el esquema de la administración para evadir el debido proceso, rechazar el poder de los tribunales para obligar al regreso de los detenidos enviados en el extranjero y evitar que los detenidos impugnen su detención a través de Habeas Corpus.

Y, sin embargo, ese no es el final del rechazo de la Corte de las acciones de la administración bajo la Ley de Enemigos Alien. El tribunal también rechazó la artimaña que la administración ha estado utilizando para tratar de evitar que los tribunales designen a todos los detenidos sujetos a los enemigos alienígenas actúen como una clase de personas que enfrentan una situación similar cuando un individuo o grupo de individuos trae un caso.

Para evitar esta certificación de clase, lo que podría conducir a la protección contra la eliminación de todos los hombres detenidos en un distrito judicial, la administración ha estado afirmando que no someterá a los detenidos individuales que aportan una demanda a los procedimientos de eliminación mientras su caso avanza. Esto, argumentan, significa que los peticionarios y el resto de los detenidos ya no enfrentan una amenaza similar de extracción y, por lo tanto, no están en una clase juntos.