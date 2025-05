Trump DoJ para pagar el asentamiento de $ 5 millones a la familia Ashli ​​Babbitt

Cuatro años después de que Ashli ​​Babbitt fue asesinada a tiros mientras intentaba escalar a través de una puerta de vidrio destrozada el 6 de enero de 2021, literalmente, todo lo que separó a los legisladores dentro del Capitolio de los Estados Unidos de una furiosa multitud de partidarios del presidente Donald Trump, su familia ha recibido un asentamiento de $ 5 millones del departamento de justicia de los Estados Unidos.

La cifra de liquidación en la demanda por muerte injusta presentada por primera vez en enero de 2024 fue informada por The Washington Post y confirmado a Noticias de CBS por el jefe de policía del Capitolio de los Estados Unidos, Tom Manger.

En enero de 2024, el esposo de Babbitt, Aaron Babbitt, y la propiedad de la familia demandado El gobierno federal con la ayuda de la vigilancia judicial, una red legal de extrema derecha aliada durante mucho tiempo con el presidente Donald Trump. Su reclamo de muerte injusta pintó el viaje de la mujer de 35 años desde California a Washington, DC, en enero de 2021, como un viaje que Babbitt hizo para “ejercer lo que ella creía que eran sus libertades y libertades estadounidenses otorgadas por Dios”.

Babbitt no estaba allí para un “propósito ilegal o nefasto”, afirmaron los abogados de la familia, pero solo fueron a asistir a la primera reunión de mujeres para América en el Elipse y escuchar a Trump hablar. (Las mujeres para Estados Unidos primero fueron integrales en la generación de apoyo para el movimiento “Stop the Stoal” de Trump, y los registros descubiertos por el Inspector General del Departamento del Interior en diciembre de 2023 revelaron que el grupo mintió en un formulario de permiso a la Servicio de Parques Nacionales sobre sus intenciones para su rally del 6 de enero. El grupo reclamó que los asistentes no marcarían exactamente el Capitolio cuando, de hecho, los mensajes de texto enviados por las mujeres para América a un enero para un enero. Pasado: “Esto se queda solo entre nosotros, estamos teniendo una segunda etapa en la Corte Suprema nuevamente después de la elipse. POTUS nos hará marcar allí/el Capitolio”).

Después de su muerte, Roger Witthoeft, el hermano de Babbitt, dijo que su familia no tenía idea de que la política la había consumido y él ha dicho que no tenía idea de que iba al Capitolio el 6 de enero, aunque no le sorprendió que ella estuviera allí, le dijo CNN.

Su hermana era alguien que describió como principios, duro e “invencible”.

A Bellingcat La revisión de la huella digital de Babbitt en el período previo a la insurrección reveló una variedad frecuente y creciente de arrebatos de enojo en el gobierno federal y Joe Biden: “No Biden the Kid Raper, sin vacunas”, ella ella ” escribió En una publicación indignada de diciembre de 2020 en X, luego Twitter.

Su abrazo abierto de Qanon había comenzado meses antes en Febrero de 2020.

Aprovechar las acusaciones de algunas de las teorías simuladas más populares del movimiento de extrema derecha, incluido que Trump fue un salvador enviado a Washington para detener un anillo de pedófilos satánicos que se había infiltrado en la política y Hollywood de los Estados Unidos, sus publicaciones estaban llenas de lemas y hashtags de Qanon. A medida que se acercaban la certificación de las elecciones de 2020, las redes sociales de Babbitt se convirtieron en una cámara de eco para la mentira repetidamente desacreditada de Trump de que las elecciones de 2020 fueron robadas.

Usando el lenguaje popular para el movimiento Qanonun día antes de llegar a Washington, DC, brotó en línea: “Nada nos detendrá. Pueden intentarlo y intentarlo, pero la tormenta está aquí y está descendiendo sobre DC en menos de 24 horas … oscuro a la luz”, escribió.

Una ventana rota en el edificio del Capitolio de EE. UU., 7 de enero de 2021. The Washington Post a través de Getty Images

El 6 de enero, Babbitt llevaba una bandera de Trump cubría su cuello.

En los momentos antes de que la filmen, las imágenes de video del vestíbulo del orador mostraron a los manifestantes que enfrentaban a dos o tres policías que vigilaban la puerta donde docenas de legisladores y empleados estaban acorralados justo detrás de ella.

Los alborotadores golpearon y patearon las puertas de vidrio y, en un momento, se puede ver a Babbitt gritando en la cara de un oficial antes de que otro alboroto pase entre ella y otros en su flanco. Se escucha a este hombre gritando a la multitud muy llena: “¡Estos tipos no son los que tienen que pasar!”

Lo que siguió fue una cacofonía caótica y gutural, puntuada por los cantos de “¡Joder el azul!” Como los alborotadores le dijeron a la policía que “despeje un camino” para una horda que se avecina. Luego, momentos después, los alborotadores destrozaron las ventanas, haciendo un agujero en el vaso lo suficientemente grande como para que alguien trepara.

Se podía escuchar a alguien gritando: “¡Hay una pistola!” También se puede escuchar a otros en la multitud emitiendo la misma advertencia.

El arma pertenecía al teniente de la policía del Capitolio de EE. UU. Michael Byrd. Lo había señalado hacia la puerta donde los alborotadores intentaban violar el lobby del orador pero, como él le dijo Noticias de NBC En agosto de 2021, no podía ver muy bien al otro lado. Él y otros policías habían establecido rápidamente barricadas improvisadas, apilando muebles en lo alto de la puerta.

Entonces, Byrd vio a Babbitt atravesar el agujero. Él le dijo a NBC que no podía ver si tenía algo en sus manos y no estaba segura de si estaba armada. Ella no estaba armada. Pudió ver, sin embargo, que ella llevaba una mochila, pero no sabía qué había en él. Byrd dijo que no tenía idea de cuáles eran sus intenciones, pero los alborotadores “habían mostrado violencia antes de ese punto” y luego, tomó una elección de “último recurso”.

“Traté de esperar todo lo que pude. Esperaba y rezé que nadie intentó entrar por esas puertas”, dijo Byrd a NBC. “Pero su incumplimiento de cumplir me exigió que tomara las medidas apropiadas para salvar la vida de los miembros del Congreso y yo y mis compañeros oficiales”.

Video de video Muestra a Babbitt siendo levantada por dos hombres mientras intenta trepar a través del vidrio destrozado de la puerta del vestíbulo del altavoz. Cuando Byrd disparó, él le disparó una vez en el hombrono en la cabeza como Trump falsamente y repetidamente reclamado después del 6 de enero.

Los Servicios de Emergencia de la Policía del Capitolio de EE. UU. Terminaron llegando a donde Babbitt había caído y después de dar su ayuda, la llevaron a un hospital local donde sucumbió a sus heridas.

Byrd fue investigado por el Departamento de Justicia, así como la policía del Capitolio de los Estados Unidos, y fue autorizado de cualquier irregularidad. Durante un tiempo, la policía del Capitolio se había negado a nombrar a Byrd como el oficial responsable del tiroteo de una gran precaución. Byrd se inundó de amenazas de muerte después de que su nombre comenzó a circular en línea.

Como informó HuffPost a principios de este mes, se había llegado a un acuerdo en principio entre el Departamento de Justicia y la familia y el patrimonio Babbitt. En las últimas semanas, un abogado que una vez representó a la familia Babbitt en el caso de la muerte injusta ha estado duplicando en la corte, buscando honorarios de abogados que, según él, no han sido remunerados.