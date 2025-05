El CEO de CBS News renuncia en medio de la demanda de Trump

“Ha quedado claro que la compañía y yo no estamos de acuerdo en el camino a seguir”, escribió McMahon en un memorando al personal de CBS News, obtenido por HuffPost. “Es hora de que siga adelante y que esta organización avance con un nuevo liderazgo”.

Mientras tanto, Paramount Global, la empresa matriz de CBS News, está tratando de completar una fusión de $ 8 mil millones con el grupo de producción de medios Skydance Media, que requiere la aprobación federal de la Comisión Federal de Comunicaciones, encabezada por el designado de Trump Brendan Carr. Carr aún no ha aprobado la fusión y Paramount está en conversaciones para resolver la demanda de $ 20 mil millones con Trump, lo que pone a Carr en una inmensa posición de poder sobre las conversaciones de fusión y de liquidación.

“En los últimos meses, ha quedado claro que no se me permitiría ejecutar el programa, ya que siempre lo he ejecutado, para tomar decisiones independientes basadas en lo que fue correcto durante los ’60 minutos ‘, adecuado para la audiencia”, dijo Owens en el memorando. “Entonces, después de haber defendido este programa, y ​​lo que representamos, desde todos los ángulos, con el tiempo con todo lo que pude, estoy apartando para que el espectáculo pueda avanzar”.