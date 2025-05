5 cosas que debe saber sobre la sal, la exención de impuestos manteniendo el proyecto de ley de Trump

El paquete de recorte de impuestos y gastos de los republicanos enfrenta una serie de obstáculos en su camino hacia el escritorio del presidente Trump, pero el límite de deducción de impuestos estatales y locales (sal) podría ser el más alto en superar.

Los escritores fiscales en el Comité de Medios y Medios de la Cámara de Representantes han ofrecido recaudar el límite a $ 30,000 para archivadores conjuntos que obtienen hasta $ 400,000 al año. Pero los republicanos suburbanos de los estados azules de mayor impuesto han dicho que ese número no va a cortarlo y amenazan con aumentar el proyecto de ley completo si no obtienen el aumento que quieren ver.

Los miembros republicanos del Salt Caucus han abogado por un límite de $ 62,000 y $ 120,000 para parejas. Según los informes, el liderazgo del Partido Republicano discutió recaudar el límite a $ 40,000 para individuos y $ 80,000 para parejas con frases duras en su conferencia durante el fin de semana, lo que sugiere que esos podrían ser los nuevos números para un compromiso final.

Aquí hay un vistazo a cuál es el límite de deducción de sal, cómo funciona dentro del código tributario más amplio y por qué es lo suficientemente controvertido como para poner en peligro toda la agenda del Partido Republicano.

¿Qué es la tapa de sal?

Salt es una exención de impuestos que permite a los contribuyentes deducir parte de lo que deben en los impuestos estatales y locales de su declaración de impuestos federales. Antes de 2017, la deducción era ilimitada, pero las reformas fiscales en ese año lo limitaron a $ 10,000 para archivadores individuales y $ 20,000 para archivadores conjuntos.

Ese límite vale miles de dólares a millones de contribuyentes típicamente de mayores ingresos, que detallan sus deducciones en lugar de tomar la deducción estándar. Las diferentes estimaciones del Comité Conjunto de Impuestos pusieron el costo de una deducción ilimitada en alrededor de $ 1 billón en la próxima década.

Antes de 2017, la deducción promedio de sal estaba alrededor $ 13,000según el Centro de Política Fiscal Urban-Brookings. Eso es $ 3,000 más alto que donde fue limitado.

En 2022, casi 10 por ciento de todos los contribuyentes usaron una deducción de sal. Con alrededor 162 millones Las declaraciones de impuestos presentadas para ese año, más de 15 millones de contribuyentes estadounidenses probablemente usaron alguna forma de sal.

Los impuestos a la propiedad sobre cosas como casas y vehículos también a menudo son elegibles para la deducción de sal.

También hay una deducción de sal comercial que permite a las empresas deducir parte de lo que deben en los impuestos locales de sus rendimientos federales.

La sal es más valiosa donde los impuestos estatales y locales son más altos

La deducción de sal es más valiosa para las personas con impuestos estatales y locales más altos. Por lo general, esas personas viven en estados costeros más ricos, donde los impuestos y el costo de vida son más altos.

En consecuencia, a los contribuyentes no les gusta el límite en la deducción más en esos estados.

El líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer (DN.Y.), un residente de Nueva York nacido y criado, ha calificado al límite una legislación “desagradable”.

“Siempre he estado por eliminar la tapa de la sal. Creo que fue una legislación desagradable, apoyada por Donald Trump, dirigida a los estados azules, que ayudan a las personas de sus estados de muchas maneras”, dijo el año pasado.

Los organizadores políticos dicen que el tema ahora es lo más importante para muchos votantes, reemplazando a otros temas de gran importancia.

El consultor político Gabby Seay, quien dirigió una campaña de organizaciones de elecciones especiales de 2023 para el representante Tom Suozzi (DN.Y.), dijo que Salt estaba en la punta de las lenguas de los votantes cuando llamaron a las puertas en enero del año pasado en el tercer distrito del Congreso de Nueva York.

“Este es un distrito muy judío, es un distrito realmente diverso … Anticipamos que Israel y Gaza fueron el problema porque era realmente fresco entonces, y fue un gran problema a nivel nacional … Pero nunca surgió en una sola puerta, y golpeamos 700,000 puertas en menos de un mes … Lo que surgió fueron impuestos y los impuestos específicos y cómo esperaban a alguien para entregar sus promesas en sus promesas”, contó la colina “.

La geopolítica de la sal: el argumento del “Estado donante” y el “Estado de Taker”

La sal es un tema tan delicado en parte porque es una exención de impuestos que beneficia más a los contribuyentes más ricos, y los republicanos en partes más pobres del país no creen que deberían tener que pagarlo.

En todo el país, casi todas las personas que ganan más de $ 200,000 reclaman una deducción de sal, según el Asociación Nacional de Agentes Agensificadores. Eso es menos del 15 por ciento de los hogares estadounidenses, según datos del censo. Para las personas que ganan menos dinero, el uso de sal cae bruscamente.

“Con mis colegas que quieren aumentar su tapa de sal … lo que está subsidiando a las jurisdicciones de alto impuesto del estado azul, si quieren eso, entonces quiero las reformas a Medicaid”, dijo la semana pasada, el representante Chip Roy (Texas), uno de los halcones del presupuesto del Partido Republicano que busca reducciones de atención de salud pública.

Los demócratas y los republicanos de estado azul frecuentemente contrarrestan que sus estados subsidian efectivamente a los estados de impuestos bajos a través de sus ingresos federales más altos, y que merecen alivio por tomar una mayor parte de la carga fiscal nacional.

“Somos estados mayores. Somos estados industriales maduros”, dijo Suozzi durante un marcado del Comité de Medios y Medios del proyecto de ley. Propuso una enmienda la semana pasada para aumentar el límite de sal a $ 80,000, que fue descartado.

“[These] Los estados de alto impuesto dan más al gobierno federal de lo que regresan en los servicios federales, y la mayoría de los estados rojos son estados para tomar, estados que obtienen más del gobierno federal de lo que realmente pagan en los impuestos “.

¿Existe un alivio de sal efectivo en otra parte del código tributario?

El proyecto de ley de impuestos republicanos extiende un aumento en el límite del impuesto mínimo alternativo (AMT): otra provisión de impuestos para los contribuyentes ricos. El umbral de AMT aumentado es muy costoso, lo que cuesta más de $ 1.4 billones hasta 2034. En total, la parte fiscal de la factura del Partido Republicano costará $ 3.8 billones en la próxima década, menos de los $ 4.5 billones de límites que los escritores de impuestos republicanos habían establecido para sí mismos.

Algunos abogados fiscales dicen que el límite de sal modestamente aumentado, cuando se combina con el AMT superior, pondrá a los contribuyentes adinerados en estados azules en una mejor posición que antes.

“Tomar un montón de esta clase media alta o clase más baja del AMT y darles $ 30,000 de deducción de sal les pone a un montón de ellos en una posición mucho mejor de lo que estaban”, contó Rohit Kumar, ex subdirector de personal del senador Mitch McConnell (R-Ky), le contó a The Hill.

Los miembros republicanos del Caucus de Salt no están siendo influenciados por argumentos que vinculan los límites de sal y AMT, a pesar de sus posibles interacciones.

“En realidad no es una conexión entre los dos”, dijo a The Hill, el representante Andrew Garbarino (NY), uno de los principales republicanos de sal que amenazan con aumentar el paquete general. “El comité de formas y medios dice que hay una conexión entre los dos, pero son dos cosas separadas”.

“AMT golpeó a mucha gente, al igual que la tapa de sal golpeó a mucha gente. Cuando era más bajo, estaba llegando a 5 millones de personas, y ahora solo golpea a unos 200,000 en el país. Así que me encantaría no ver que el AMT volviera tampoco”, agregó.

El cambio de sal comercial arroja otra llave en proceso

La sal para las empresas, que se beneficiarán de un impulso en la deducción de transferencia al 23 por ciento del 20 por ciento, es otro frente de controversia para la deducción de impuestos.

Para un tipo de designación comercial conocida como Comercio de Servicios o Negocios especificados (SSTB), las deducciones fiscales estatales y locales de las ganancias comerciales se excluirán y significarán impuestos más altos para empresas con prácticas médicas, financieras, legales y de entretenimiento, dicen los abogados fiscales.

“Médicos en el campo de la medicina, veterinarios, dentistas, fisioterapeutas, contadores, actuarios … [these are] personas que hablan con congresistas, que donan, que se encuentran con [lawmakers] Cuando hacen cosas del distrito, es un problema, un gran, gran problema. No creo que supieran cuándo estaban redactando esto que esto estaba invitando a un gran problema político, pero lo es “, dijo al abogado fiscal e inscrito al agente del IRS Ryan Ellis a The Hill.

Las industrias SSTB están llegando a la cadera al cambio y comenzando a sonar una alarma.

“La Asociación Dental Americana insta al Congreso a restaurar el [pass-through entity taxation] deducción y garantizar la paridad fiscal para algunas de nuestras profesiones más impactantes “, dijo un representante de la Asociación Dental Americana a The Hill.” El Congreso debe actuar ahora para enmendar el proyecto de ley de conciliación presupuestaria y evitar un aumento fiscal desproporcionado sobre los dentistas y otros propietarios de pequeñas empresas basadas en servicios.





