Patel y Bongino dibujan escrutinio de Maga World

El director del FBI, Kash Patel, y el director adjunto del FBI, Dan Bongino, están encontrando su popularidad como figuras de MAGA y algunas de sus declaraciones descaradas anteriores están chocando de frente con la realidad de administrar una importante agencia de aplicación de la ley.

Patel y Bongino se sentaron para una rara entrevista conjunta con Maria Bartiromo en “Sunday Morning Futures” de Fox News, que buscan establecer su enfoque y sofocar las preocupaciones a fuego lento entre los fieles de MAGA de que no han enraizados insuficientemente el estado profundo o han encontrado evidencia de teorías de la conspiración de larga data.

Patel habló sobre cómo sus predecesores “fallaron intencionalmente al público estadounidense” y prometió que la desclasificación de documentos relacionados con la investigación sobre los posibles lazos de su campaña de 2016 con Rusia ayudaría a “restaurar la confianza que se perdió ante el público estadounidense cuando se trata del FBI”.

Pero incluso Bartiromo parecía escéptico.

“Con el debido respeto, hemos estado hablando de esto durante mucho tiempo. Y he estado exigiendo responsabilidad durante muchos, muchos años”, dijo Bartiromo, señalando que los ex funcionarios del FBI Jim Comey y Peter Strzok aún no han enfrentado serias repercusiones.

Comey fue uno de los funcionarios nombrados en la lista de figuras de “estado profundo” de Patel en su libro de 2022, “Gángsters del gobierno”. Patel le dijo a Bartiromo que su crítica era justa, pero señaló que él y Bongino solo recientemente entraron en el FBI y enfrentaron problemas con los estatutos de limitación.

Tanto Patel como Bongino fueron seleccionadas entre la base del presidente Trump y los fieles de MAGA. La nominación de Patel provocó una reacción violenta entre los demócratas, particularmente sobre su “lista de enemigos” de funcionarios del gobierno en su libro. El Senado votó para confirmarlo, 51-49, ya que todos menos dos republicanos votaron a favor.

Bongino fue aprovechado para servir como Diputado de Patel en febrero, un puesto que no requiere confirmación del Senado.

A Trump y sus aliados les gustó que ambos fueran vistos como extraños del gobierno con registros fuertes y pro-Trump que habían hablado abiertamente sobre el desmantelamiento del establecimiento y abordar lo que los críticos vieron como la politización de la aplicación de la ley.

Patel, ex empleado del Congreso del Partido Republicano y asistente de seguridad nacional de Trump, luchó anteriormente para desclasificar documentos que habrían socavado la investigación del FBI sobre las conexiones entre Rusia y la campaña de Trump en 2016.

Bongino, un ex oficial de policía y agente del Servicio Secreto, organizó un programa de radio y un podcast donde empujó teorías de conspiración sobre el ataque del 6 de enero de 2021 contra el Capitolio, argumentó que el FBI era “corrupto” y sugirieron que los demócratas como el ex presidente Biden deberían estar en prisión.

Ahora que están dentro del gobierno, los dos han descubierto que respaldar sus afirmaciones como ciudadanos privados a veces es una tarea difícil.

Eso fue capturado durante el fin de semana, cuando Bongino y Patel declararon claramente que el famoso financiero Jeffrey Epstein murió por suicidio en prisión. La muerte de Epstein ha sido un tema de numerosas teorías de conspiración, con muchos partidarios y conservadores de Trump que impulsaron las afirmaciones de que su muerte no fue un suicidio.

“Me preguntaron sobre algunos de los detalles que rodean el caso de Jeffrey Epstein. He revisado el caso. Jeffrey Epstein se suicidó. No hay evidencia en el archivo del caso que indique lo contrario”, publicó Bongino en la plataforma social X después de la entrevista. “No te estoy pidiendo que me creas, o no. Te digo qué existe y qué no. Si aparece una nueva evidencia, estoy feliz de reevaluar”.

Shawn Ryan, un presentador de podcast, le dijo a Tucker Carlson que no creía en la respuesta de Bongino.

“He profundizado en eso, y es tan espeluznante lo que está pasando con eso”, dijo Ryan.

Glenn Beck, una marca de fuego conservadora, dijo que si bien apoyaba tanto a Bongino como a Patel, no creía que el FBI hubiera publicado evidencia suficiente para probar la causa de muerte de Epstein.

El escepticismo es un reflejo de cuán profundamente incrustadas son las teorías de conspiración entre partes de la base de Trump, y lo difícil que será incluso para figuras queridas como Bongino y Patel para satisfacer a las personas que han esperado años para algún tipo de bombas.

El FBI ha acumulado algunas victorias notables en los primeros meses de Patel al timón para satisfacer a Trump y sus seguidores.

Trump firmó un memorando que dirigía la desclasificación de los archivos del FBI relacionados con la investigación sobre los posibles lazos de su campaña de 2016 con Rusia.

Los agentes del FBI arrestaron a un juez con sede en Wisconsin en medio de una investigación sobre si trató de ayudar a un migrante que carece de estatus legal permanente a evitar el arresto. Patel ha estado en el centro de arrestos de alto perfil de miembros de pandillas y la extradición de una persona con vínculos con el bombardeo de la puerta de la Abadía en 2021 en Kabul, Afganistán, que mató a 13 soldados estadounidenses.

Las autoridades federales también se han concentrado en Comey después de que el ex director del FBI publicó una imagen en las redes sociales con conchas marinas establecidas en la forma de “8647”, que algunos han interpretado como una amenaza contra Trump.

Patel ha prometido que hay más por venir, y el movimiento MAGA seguramente estará mirando.

“Estás a punto de ver una ola de transparencia”, dijo Patel a Bartiromo.

“¿Qué quieres decir?” Bartiromo preguntó.

“Solo danos una o dos semanas”, respondió Patel.

¿La política exterior de Trump cura todo? Comercio

Para Trump, parece que no hay ningún problema que el comercio no pueda solucionar.

Después de que India y Pakistán acordaron un alto el fuego después de la intervención de los Estados Unidos, Trump señaló que apeló a ambas partes prometiendo hacer más comercio.

El presidente sugirió que el comercio podría ser un factor clave para llegar a un acuerdo nuclear con Irán, y el lunes, Trump indicó que el comercio era lo más importante, ya que trató de negociar un alto el fuego entre Rusia y Ucrania.

“Estoy usando el comercio para resolver los puntajes y hacer las paces”, dijo Trump a Fox News al concluir su reciente viaje a Medio Oriente.

El comercio y el acuerdo son fundamentales para la marca de Trump, y parece que ha intentado casarse con los dos cuando se trata de política exterior. Trump ha dejado claro a través de su enfoque de los aranceles que él cree que el comercio puede llevar a los países a la mesa de negociaciones, incluso más allá de las razones económicas.

“La base sobre la cual estamos negociando con los iraníes, esperamos que podamos alentarlos a mostrarles un camino hacia la prosperidad y la paz que les permiten desarrollar su economía”, dijo el Secretario de Estado Marco Rubio a los legisladores el martes.

Pero existe una causa de escepticismo de que el enfoque centrado en el comercio de Trump es efectivo.

Rusia ha continuado su campaña militar en Ucrania, lanzando ataques con aviones no tripulados incluso cuando Trump intenta llevar a Moscú a la mesa negociadora y flota la amenaza de las sanciones y la promesa de más comercio.

A pesar de que el recuento de comercio de Trump juega un papel central en las conversaciones entre India y Pakistán, un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de la India dijo a los periodistas que el tema del comercio “no apareció en ninguna de estas discusiones.

El líder supremo de Irán también ha minimizó el prospecto de un acuerdo inminente con los Estados Unidos sobre sus capacidades nucleares, a pesar del optimismo público de Trump.

“No creemos que conduzca a ningún resultado”, dijo el ayatolá Ali Khamenei en una ceremonia esta semana para honrar el aniversario de la muerte del ex presidente Ebrahim Raisi. “No sabemos qué pasará”.





Fuente