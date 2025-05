La nueva política de vacunas de Trump limita el acceso a los disparos covid

Pero el marco de la FDA, Publicado el martes en el New England Journal of Medicine insta a las empresas a realizar estudios grandes y largos antes de que las vacunas ajustadas puedan ser aprobadas para personas más saludables. Es un descanso de la política federal anterior que recomienda una oportunidad de Covid anual para todos los estadounidenses de seis meses o más. En el documento y una transmisión web en línea posterior, el mejor funcionario de la vacuna de la FDA dijo que más de 100 millones de estadounidenses aún deberían calificar para lo que él denominó un refuerzo bajo la nueva guía.

“Para muchos estadounidenses simplemente no sabemos la respuesta sobre si deberían o no obtener o no el séptimo o octavo o noveno o décimo refuerzo Covid-19”, dijo Prasad, quien se unió a la FDA a principios de este mes. Anteriormente pasó más de una década en la academia, criticando con frecuencia el manejo de la FDA de las aprobaciones de drogas y vacunas.