Donald Trump Jr. le preguntó si se postularía para presidente, y la respuesta de la multitud es revelador

“Aquí vamos. Bueno, oh, oh chico, bueno”, murmuró Trump Jr., marcando bastante rápido que la mayoría de la multitud era bastante poco entusiasta sobre la posibilidad de que él corriera.

“Este tonto no se da cuenta de que no es su padre. No importa cómo te sientas acerca de Trump, nadie puede negar que las personas se sienten atraídas por su personalidad y que una cosa que su hijo nunca ha tenido es una personalidad agradable. Él y JD Vance son muy desagradables. Después de Trump no tienen nadie”. alguien escribió.