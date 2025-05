Cómo la gran factura de Trump podría afectar sus impuestos

El proyecto de ley del presidente Trump para reducir los impuestos y los centros de gasto en una extensión de su ronda anterior de recortes de impuestos, que los republicanos programaron para el vencimiento a fines de este año en 2017.

Como tal, preservará el status quo en muchas partes importantes del código para que los contribuyentes no vean ningún cambio en cosas como la cantidad de dinero que el gobierno obtiene de sus cheques de pago.

Otros recortes de impuestos en la legislación que ahora se mueve a través del Congreso serán nuevos, aunque la mayoría de las nuevas incorporaciones están programadas para terminar después de algunos años.

Aquí hay un vistazo a algunos de los elementos de los grandes boletos en la última ronda de recortes de impuestos al Partido Republicano.

Las tasas de impuesto sobre la renta personal permanecerán igual

La ley fiscal de Trump 2017 redujo muchas tasas de impuestos individuales a la renta, y esas continuarían en el futuro a través de la legislación actual.

Según la ley actual y ascendiendo el espectro de ingresos, las tasas marginales son 10 por ciento, 12 por ciento, 22 por ciento, 24 por ciento, 32 por ciento, 35 por ciento y 37 por ciento. La nueva ley del Partido Republicano bloqueará esas tarifas en su lugar.

La extensión de esas tasas reducirá los ingresos federales en $ 2.2 billones a 2034, según el Comité Conjunto de Impuestos (JCT).

Si se les permitiera caducar, las tasas cambiarían a 10 por ciento, 15 por ciento, 25 por ciento, 28 por ciento, 33 por ciento, 35 por ciento y 39.6 por ciento. Solo las tasas del 10 por ciento y el 35 por ciento quedaron solas por los recortes de impuestos de 2017.

Trump en las últimas semanas flotó permitiendo que la tasa máxima se remonten al 39.6 por ciento del 37 por ciento como una forma de reducir el costo de $ 3.8 billones de la parte de impuestos de la factura, pero desde entonces ha retirado de esa idea.

La mayor deducción estándar y la cancelación de las exenciones personales permanecerán

La ley preserva, y aumenta temporalmente, la deducción estándar más alta, que casi se duplicó en 2017. El nuevo impulso es de $ 1,000 para individuos y $ 2,000 para parejas que se presentan conjuntamente y durarán cuatro años.

Esto se combina con deshacerse de las exenciones personales, lo que hace que la presentación de impuestos sea más simple para muchos contribuyentes.

En 2024, la deducción estándar fue de $ 14,600 para individuos y $ 29,200 para parejas casadas.

Se proyecta que la deducción estándar más alta reducirá los ingresos en $ 1.3 billones a 2034. La pérdida de exenciones personales agregará $ 1.9 billones a los ingresos federales, lo que resulta en una ganancia de ingresos netos entre las dos medidas.

No hay impuestos sobre las propinas o el pago de horas extras

El proyecto de ley crea una deducción completa temporal para consejos y pagos de horas extras, lo que permite a los contribuyentes evitar pagar impuestos sobre ese tipo de compensación. En conjunto, las exenciones fiscales reducirán los ingresos en aproximadamente $ 164 mil millones hasta 2028 cuando expiran.

Las personas que trabajan en la industria de los restaurantes dicen que les preocupa que la exención de impuestos motive a los clientes a pagar menos propinas, ya que las propinas se dejan a la discreción de los compradores y comensales individuales en lugar de ser un componente del salario pagado por el empleador.

“Me temo que la gente querrá inclinar menos con los ingresos que no se gravan”, dijo a The Hill a The Hill, un camarero de la ciudad de Nueva York, que pidió no ser nombrado.

La persona también expresó su preocupación de que la regla sin puntas pudiera aumentar las tensiones en su restaurante entre el personal del frente de la casa, que trabaja para consejos y el personal de la cocina, que no lo hacen.

“En la industria, la mayor preocupación es, ¿por qué el frente de casa no pagaría impuestos cuando el trasero todavía pagará impuestos porque no obtienen consejos?” dijo la persona.

Los expertos en impuestos dijeron a The Hill que las medidas podrían aumentar la cantidad de papeleo que los archivadores de impuestos, tanto los empleadores como los empleados, deben completar, dependiendo de cómo el IRS interpreta la ley y modifica sus regulaciones y formularios.

Una exención de impuestos adicional para personas mayores

La ley ofrece una exención de impuestos adicional de $ 4,000 a personas mayores por debajo de un cierto umbral de ingresos, que se agregaría a la deducción estándar de $ 15,000 y una deducción de $ 2,000 ya existente para personas mayores.

Trump prometió mientras hacía campaña para eliminar los impuestos sobre el Seguro Social, que se financia a través de un impuesto de nómina y luego gravan nuevamente, por encima de un umbral de ingresos, sobre el desembolso para reforzar el Fondo del Seguro Social junto con Medicare.

La deducción mejorada para las personas mayores es un sustituto cercano para la cancelación de impuestos del Seguro Social prometido por Trump, pero es técnicamente un impuesto diferente. Según las reglas del Congreso, el programa social social no puede alterarse a través de la reconciliación presupuestaria, que es la solución legislativa que los republicanos están utilizando para permitir una votación de la línea de partidos sobre su proyecto de ley y evitar un filibustero democrático en el Senado.

El gran final de la tapa de sal

Los republicanos no han acordado la provisión más controvertida de su factura de impuestos, el límite de deducción de impuestos estatales y locales (sal), pero se están acercando. La propuesta inicial del comité de formas y medios elevó el límite a $ 30,000, pero los miembros del Caucus de Salt la derribaron.

Otra propuesta flotó el martes por la noche aumentaría el límite de deducción de sal hasta $ 40,000, cuatro veces el límite actual de $ 10,000, para las personas que ganan $ 500,000 o menos en ingresos, dijeron tres fuentes a The Hill. Ese nivel aumentaría en un 1 por ciento al año durante 10 años, según una de las fuentes.

Lo que sea que estén de acuerdo, será costoso. Varias estimaciones del JCT pusieron el costo de cancelar el límite, que es una prioridad máxima para muchos republicanos de estado azul, a alrededor de $ 1 billón en 10 años.

El límite de sal interactúa con diferentes partes del código tributario, incluida la deducción estándar más alta y la derogación efectiva extendida del impuesto mínimo alternativo (AMT), que cuesta más de $ 1.4 billones en ingresos.

“Incluso si vives en un lugar como Nueva York, la combinación de derogar el AMT y el límite de sal de $ 10,000 aún era positivo para ti. Estaba mejor con la tapa de sal porque perdiste el AMT de lo que hubiera sido si la ley no hubiera sucedido en absoluto”, dijo Howard Gleckman, el compañero de política fiscal, Howard Gleckman.

“En realidad fue un buen negocio para la gente”, dijo Gleckman.





Fuente