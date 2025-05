Trump no entiende los negocios: sus berrinches arancelarias lo dejan claro

Ya hemos establecido que el presidente Trump es un pésimo negociador. Pero ahora, de sus propios pulgares, tenemos la prueba de que tampoco tiene habilidades comerciales.

Después de Walmart anunciado que pronto elevaría los precios minoristas debido a las tarifas de Trump, Trump Publicado esto Sobre la verdad social. “Walmart debería dejar de tratar de culpar a los aranceles como la razón para aumentar los precios en toda la cadena. Walmart ganó miles de millones de dólares el año pasado, mucho más de lo esperado. ¡Entre Walmart y China deberían, como se dice, ‘Come los aranceles’ y no cobraré nada de los clientes valiosos. Estaré observando, y también sus clientes!”

Es raro, incluso con Trump, encontrar tantas tonterías empacadas en un solo párrafo. Pero de alguna manera lo ha logrado.

Por un lado, los negocios serios no se quejan. Toman la mejor decisión que pueden y luego viven con las consecuencias o cambian su enfoque. Lo que no hacen es hacer un berrinche porque sus clientes y competidores no cooperan con sus planes.

En segundo lugar, Walmart tiene un deber con sus accionistas, no para el ego de Trump o sus fortunas políticas. Walmart no debería estar “comiendo aranceles” para hacer feliz al presidente, y es digno de conflicto que Trump ha sugerido que debería hacerlo.

La sugerencia de Trump es una prueba positiva de que no sabe lo primero sobre el negocio de Walmart o cómo funciona. Walmart es un minorista de alto volumen y bajo margen. En otras palabras, obtiene una pequeña ganancia en cada venta, pero vende una gran cantidad. El margen de beneficio de Walmart es solo 2.75 por ciento. Entonces sí, Walmart casi hizo $ 19 mil millones Durante el último año, pero tuvo que arruinar casi $ 700 mil millones en ventas para hacerlo.

Es difícil saberlo exactamente, ya que Walmart no le gusta para hablar de eso, pero un analista estima que se importa alrededor del 75 por ciento del inventario no de Groclery de Walmart, y alrededor del 60 por ciento de eso se importa de China. Dado que la venta de productos importados es una parte tan grande de su negocio, Walmart no tiene más remedio que transmitir aranceles, especialmente el 30 por ciento de aranceles, a sus clientes. La alternativa es la bancarrota.

Pero divirtámonos un poco con esto. Incluso si Trump está educando en el pasado, los votantes estadounidenses no lo son.

Los demócratas han estado desesperados por encontrar alguna forma de retroceder contra la administración Trump que es más efectiva que Cantando canciones populares En los pasos del Capitolio. Los demócratas del Congreso son, aparentemente, incapaces de mantener los pies de Trump al fuego. Pero tal vez los demócratas estatales puedan.

Suponga que California y otros estados azules aprobaron leyes que requieren que los minoristas muestren dos precios para cada artículo: uno sin aranceles y el precio real que incluye el costo de los aranceles.

Esto llevaría a casa a los votantes exactamente cuánto les está costando el “impuesto de Trump” cada vez que compran. La inflación covid se enojará lo suficiente. Piense cómo reaccionarán a la inflación que se impone arbitrariamente en función de los caprichos del presidente.

Y aunque esto solo se legislaría en los estados azules, es probable que los minoristas en línea como Amazon muestren precios con y sin aranceles en todo el país, porque tratar de ocultar los costos arancelarios de forma estatal por estado sería innecesariamente complicado.

Pero la mejor parte de esto es que Maga-World tendría un colapso colectivo. Ya sabemos que es cierto, porque es ya pasó. Y cuando los republicanos comienzan a gritar sobre cómo estas leyes de transparencia de precios son “un acto hostil y político”, los demócratas pueden preguntar: “¿No estás orgulloso de aranceles? ¿Qué estás tratando de ocultar? ¿Por qué los votantes no deberían tener esta información?”

Entonces sí, Trump es pésimo en los negocios. Ya tiene seis bancarrota Para su crédito, una estadística que podría haberlo hecho prohibir a cualquier empresa futura en países menos olvidados. A menos que Walmart quiera ser el número siete, no debería recibir asesoramiento comercial del presidente.

Las políticas económicas de los Estados Unidos tampoco deberían ser el peor tipo de pensamiento mágico. Van a dar como resultado inflación y caos económico. Moody’s ya ha cortado nuestro calificación crediticia Y hay peor por venir. Esperemos que Estados Unidos no sea la bancarrota número ocho.

Chris Truaxes un abogado de apelación que se desempeñó como presidente del sur de California para la campaña principal de John McCain en 2008.





