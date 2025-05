Raskin: Trump busca ‘venganza exacta’ en Harvard con bloqueo de estudiantes extranjeros

By







El representante Jamie Raskin (D-Md.) Dijo durante una entrevista reciente que el presidente Trump está buscando “venganza exacta” en la Universidad de Harvard después de que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) bloqueó la institución de la Ivy League para inscribir a estudiantes extranjeros.

Raskin dijo el viernes por la noche que la mudanza de la administración para rescindir la certificación del Programa de Visitantes de Estudiantes y de Intercambio de Harvard (SEVP) es “definitivamente inconstitucional porque fue en represalia por rechazar la última ronda de ataques inconstitucionales en su autonomía”.

“Cuando Donald Trump esencialmente dijo que el gobierno federal de los Estados Unidos iba a hacerse cargo de su proceso de admisión, asumirá el proceso de contratación de su facultad, se apoderaba de su plan de estudios, Harvard acaba de decir, ese es un puente demasiado lejos. No de ninguna manera”, Raskin, el principal demócrata en el comité judicial de la Cámara, durante su aparición del viernes por la noche en el show “erin Burnett” de CNN “.

El demócrata de Maryland, un ex alumno de la Facultad de Derecho de Harvard, argumentó que Trump está “tratando de venganza y represalias nuevamente al sacarlo a 7,000 estudiantes de otros países, obligándolos a cambiar completamente sus planes, volteando sus vidas y eliminando a Harvard de una cuarta parte de sus estudiantes”.

La Casa Blanca criticó a Raskin el sábado, afirmando que Harvard está “enfrentando las consecuencias” por sus acciones.

“A Jamie Raskin le queda cero credibilidad después de haber lanzado sin éxito un engaño liberal tras otro contra el presidente Trump”, dijo el portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, a The Hill.

“Harvard se ha convertido en un semillero para agitadores antiamericanos, antisemitas y proterroristas que ponen en riesgo a los estudiantes estadounidenses”, continuó. “Han fallado repetidamente en abordar los problemas serios que afectan a su campus, a pesar de las advertencias, y ahora enfrentan las consecuencias”.

La secretaria del DHS, Kristi Noem, al anunciar la prohibición de los estudiantes extranjeros, dijo que la administración estaba responsabilizando a la escuela de élite por “fomentar la violencia”, no hacer lo suficiente para combatir el antisemitismo y “coordinar con el Partido Comunista Chino en su campus”.

El grupo de trabajo de la administración para combatir el antisemitismo dicho A principios de este mes, Harvard “no ha podido enfrentar la discriminación racial generalizada y el acoso antisemita que afecta a su campus”. Un informe del Departamento de Policía de la Universidad de Harvard, liberado En octubre del año pasado, descubrió que varios crímenes de odio reportados a la policía en la escuela se duplicaban, pasando de cinco a 10 entre 2022 y 2023.

Noem dijo que debido a que se revoca la certificación, los estudiantes internacionales deberán transferirse a otra escuela o se arriesgarán a poner en peligro su estado legal en los Estados Unidos.

Harvard presentó una demanda el viernes por la mañana alegando que las acciones de la administración violaron la Primera Enmienda. La jueza de distrito estadounidense Allison Burroughs otorgó una orden de restricción temporal horas después y estableció una audiencia para el 29 de mayo para deliberar si es necesaria una pausa más larga.

La Casa Blanca dijo el viernes que el pueblo estadounidense eligió a Trump, “no a los jueces locales al azar con su propia agenda liberal, para dirigir el país”.

“Estos jueces no elegidos no tienen derecho a evitar que la administración Trump ejerza su control legítimo sobre la política de inmigración y la política de seguridad nacional”, dijo Jackson anteriormente.

Raskin caracterizó las acciones de la administración como una “situación completamente sin ley”.

“La administración no puede controlar la educación superior en Estados Unidos y decirle a los colegios y universidades qué hacer. No pueden controlar las entidades de periódicos y las redes de televisión como Donald Trump ha estado tratando de hacer”, dijo Raskin el viernes por la noche. “Y no pueden controlar firmas de abogados ni ninguna otra entidad privada, pero están tratando de trasladarnos a una situación autoritaria, para que pueda continuar embarcando en su gira de corrupción por el mundo”.

La administración Trump ha ido de un lado a otro con Harvard en los últimos meses, terminando casi $ 3 mil millones en subvenciones federales a medida que el presidente advierte a la escuela que su estado exento de impuestos podría revocarse.

“Vamos a eliminar el estado exento de impuestos de Harvard. ¡Es lo que se merecen!” Trump dijo en Truth Social a principios de mayo.





