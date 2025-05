La ex estrella de la NBA abucheó al llegar a la cena de criptografía de Trump

El ex estrella de la NBA, Lamar Odom, fue abucheado y diablos el jueves por la noche cuando llegó para una cena éticamente dudosa que el presidente Donald Trump organizó para los principales inversores en su moneda de Meme de $ Trump.

“Estoy muy emocionado de conocerlo y discutir sobre el futuro de la cripto The New York Times .

El ejecutivo de criptomonedas coreanas Sangrok Oh, otro asistente, también le dijo a The Times que vio la cena como un “recaudador de fondos” para Trump, quien cree que “siempre será bueno con sus patrocinadores”.

Los medios de comunicación no se permitieron dentro del evento, y Trump llegó y se fue sin hablar con la prensa, pero los asistentes compartieron con los periodistas que Trump solo habló durante unos 15-20 minutos e hizo un contacto mínimo con la multitud a pesar de facturar la cena como un evento “íntimo”.

Durante dos décadas, HuffPost ha sido valiente, inquebrantable e implacable en la búsqueda de la verdad. Apoye nuestra misión de mantenernos por los próximos 20: no podemos hacer esto sin usted.

Durante dos décadas, HuffPost ha sido valiente, inquebrantable e implacable en la búsqueda de la verdad. Apoye nuestra misión de mantenernos por los próximos 20: no podemos hacer esto sin usted.

“Él en helicóptero entró en helicóptero. Realmente no pudimos estrecharle la mano ni nada, pero fue un grupo realmente interesante de personas criptográficas en la misma habitación”, dijo un asistente de 32 años de Texas, que se negó a decir su nombre, dijo. Noticias de NBC . “Se trata de lo que esperaba. Tuve la oportunidad de estar bastante cerca del presidente cuando estaba dando su discurso”.

Otro asistente llamado Christoph Heuermann al corriente En Instagram, que Trump no “interactúa con la multitud que no sea disfrutar de ser celebrado” y afirmó que incluso los principales titulares de la moneda, a quien Trump prometió “una recepción VIP privada ultra exclusiva con el presidente”: no pudieron “hablar o incluso estrechar la mano con el presidente”.