Vista previa del domingo: el proyecto de ley del Partido Republicano de la Cámara de Representantes se enfrenta al Senado cansado; Trump-Harvard Battle Crescendos

El “proyecto de ley grande y hermoso” del presidente Trump aprobó la casa el jueves por la mañana después de que los legisladores lucharon con la legislación durante una sesión de toda la noche.

El proyecto de ley de gastos del Partido Republicano ahora se basa en una cámara superior cansada, ya que las reformas de Medicaid y la expansión del déficit siguen siendo preocupaciones para los republicanos del Senado.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson (R-La.), Instó a sus colegas a no manipular el idioma del proyecto de ley, citando un “equilibrio delicado” alcanzado entre los halcones fiscales y los republicanos del partido en los estados azules presionando las exenciones fiscales.

Bajo un acuerdo con este último, el Caucus de Salt, Johnson acordó remolcar contra los cambios propuestos al Senado.

Aún así, el líder de la mayoría del Senado, John Thune (Rs.D.) ya ha planteado varias revisiones programadas. Johnson probablemente abordará cómo su objetivo es mitigar las aguas fangosas entre las dos cámaras durante su aparición en el “Estado de la Unión” de CNN, “Fox News Sunday” de Fox News y “Face the Nation” de CBS.

El senador Rand Paul (R-Ky.) Ya se ha comprometido a votar el proyecto de ley, criticando la decisión de aumentar el techo de la deuda en $ 4 billones, mientras que el senador Ron Johnson (R-Wis.) También ha criticado el proyecto de ley. Paul y Johnson se unirán al “Domingo de Fox News” de Fox News y al “estado de la Unión de CNN, respectivamente, y probablemente compartirán más información sobre sus aprensiones.

Mientras Washington lidia con el proyecto de ley de gastos de Trump, una de las instituciones educativas más antiguas del país sigue siendo acumulada con el gobierno federal. La Universidad de Harvard ha presentado una demanda que busca evitar la eliminación de la administración de su certificado del Programa de Visitantes de Estudiantes y de Intercambio, que permite a los estudiantes internacionales estudiar en la escuela.

Los funcionarios del campus han calificado el movimiento de la administración Trump un golpe a los derechos de la Primera Enmienda y dijeron que la administración estaba tomando represalias después de que la escuela firmó otras demandas contra la administración.

“La revocación continúa una serie de acciones gubernamentales para tomar represalias contra Harvard por nuestra negativa a entregar nuestra independencia académica y someterse a la afirmación ilegal de control del gobierno federal sobre nuestro plan de estudios, nuestra facultad y nuestro cuerpo estudiantil”, el presidente de Harvard, Alan Garber, Alan Garber. carta abierta a los estudiantes.

La toma de medidas también se produce cuando múltiples titulares de visas extranjeras, particularmente en los campus universitarios, han sido detenidos después de expresar su apoyo a Palestina en medio de la guerra en Gaza. Los defensores de los derechos humanos han provocado preocupaciones sobre la crisis humanitaria en la región que informa una gran necesidad de comida y ayuda.

Cindy McCain, directora ejecutiva del Programa Mundial de Alimentos de la ONU, probablemente describirá las condiciones en el Medio Oriente durante su aparición en “Face the Nation” de CBS.

Consulte la lista completa para los invitados de Sunday Show a continuación:

Newsnation “The Hill Sunday”: Representante Rick Crawford (R-ARK.), Embajada Wendy Sherman, ex subsecretaria del Departamento de Estado

“Face the nation” de CBS: Presidente de la Casa Mike Johnson (R-La.); Representantes Jim Himes (D-Conn.); Zach Nunn (R-Iowa) y Don Davis (DN.C.); Cindy McCain, Directora Ejecutiva del Programa Mundial de Alimentos

“Estado de la Unión” de CNN: Presidente de la Casa Mike Johnson (R-La.); Sens. Michael Bennet (D-Colo.) Y Ron Johnson (R-Wis.)

“Meet the Press” de NBC: Dr. Vivek Murthy, un ex cirujano general estadounidense; ex representante Patrick Kennedy (Dr.i.)

Fox News “Fox News Sunday”: Presidente de la Casa Mike Johnson (R-La.); Senador Rand Paul (R-Ky).

“Sunday Morning Futures” de Fox News: Senador Eric Schmitt (R-Mo.), Matthew Whitaker, embajador de los Estados Unidos en la OTAN, Michael Faulkender, subsecretario del departamento del Tesoro





