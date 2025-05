Trump se acuesta en Harvard en un mensaje acalorado en medio de una batalla legal desordenada

“¿Por qué no diga Harvard que casi el 31% de sus estudiantes son de tierras extranjeras, y sin embargo, esos países, algunos que no son amigables con los Estados Unidos, no pagan nada hacia la educación de sus estudiantes, ni tienen la intención de hacerlo”, dijo Trump en un mensaje publicado el domingo por la mañana en su plataforma social en su plataforma social? Verdad social. “¡Nadie nos dijo eso!”