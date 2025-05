El juez federal impide que la administración Trump provoque la inscripción de estudiantes extranjeros en Harvard

“Con el golpe de un bolígrafo, el gobierno ha tratado de borrar una cuarta parte del cuerpo estudiantil de Harvard, estudiantes internacionales que contribuyen significativamente a la universidad y su misión”, dijo Harvard en su demanda. “Sin sus estudiantes internacionales, Harvard no es Harvard”.

Si la acción del gobierno se encuentra, dijo Harvard, la universidad no podría ofrecer la admisión a nuevos estudiantes internacionales durante al menos los próximos dos años académicos. Las escuelas que tienen esa certificación retirada por el gobierno federal no son elegibles para volver a aplicar hasta un año después, dijo Harvard.

El presidente de Harvard, Alan Garber, a principios de este mes dijo que la universidad ha hecho Cambios a su gobierno Durante el último año y medio, incluida una estrategia amplia para combatir el antisemitismo, dijo que Harvard no se movería sobre sus “sus principios núcleo y legalmente protegidos” por temor a represalias. Harvard ha dicho que responderá en un momento posterior a las acusaciones planteadas por primera vez por los republicanos de la Cámara de Representantes sobre la coordinación con el Partido Comunista Chino.

Harvard dice que proporcionó “miles de puntos de datos” en respuesta a la demanda del 16 de abril de Noem. Su carta el jueves dijo que Harvard no cumplió su solicitud, pero la escuela dijo que no pudo proporcionar ninguna explicación adicional.

El gobierno puede y elimina a las universidades del programa de intercambio de estudiantes y visitantes, haciéndolos no elegibles para organizar a estudiantes extranjeros en su campus. Sin embargo, generalmente es por razones administrativas descrito en leycomo no mantener la acreditación, carecer de instalaciones adecuadas para las clases o no emplear personal profesional calificado.