Rusia dispara un número récord de drones a Ucrania en medio de las críticas de Trump

Rusia disparó el lunes un número récord de drones a varias de las regiones de Ucrania en medio de las recientes críticas del presidente Trump al presidente ruso Vladimir Putin.

El ejército de Rusia lanzó 355 drones junto con nueve misiles el domingo por la noche, de acuerdo a a la Fuerza Aérea de Ucrania. Ucrania dijo el lunes por la mañana que ha “neutralizado” 288 drones y todos los misiles fueron derribados.

El ataque con aviones no tripulados se produjo justo un día después de que el ejército del Kremlin lanzó el ataque aéreo más grande de la guerra en Europa del Este que ha estado en curso durante más de tres años. Rusia lanzó 298 drones y 69 misiles, apuntando a dos docenas de ciudades en Ucrania. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, pidió a los Estados Unidos, sus aliados en Europa y partidarios de Ucrania en todo el mundo para responder fuertemente al ataque y ejercer más presión sobre Putin.

Trump, quien ha tratado de poner fin al conflicto de tierras más grande en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, dijo a los periodistas el domingo que no está “feliz con lo que Putin está haciendo”.

“Está matando a mucha gente y no sé qué demonios le pasó a Putin. Lo he conocido mucho tiempo. Siempre me llevó de acuerdo con él. Pero está enviando cohetes a ciudades y matando a personas y no me gusta en absoluto. Ok. Ok. Estamos en el medio de hablar y está disparando cohetes a Kyiv y otras ciudades. No me gusta en absoluto”, agregó el presidente, indicando que esas sanciones adicionales están en la mesa.

Trump siguió el domingo, acusando a Putin en las redes sociales de haberse vuelto “absolutamente” y advirtiendo al líder ruso que si no detuvo la acción de sus militares, conduciría a una caída de Moscú.

En la misma publicación, Trump se encendió en Zelensky, argumentando que “no está haciendo su país sin favor de hablar de la manera que lo hace”.

“Todo fuera de su boca causa problemas, no me gusta y es mejor que se detenga”, escribió Trump el domingo por la noche sobre Truth Social.

El Kremlin expresó su gratitud a los Estados Unidos “por su ayuda para organizar y lanzar este proceso de negociación”.

Pero, el portavoz Dmitry Peskov dijo: “Por supuesto, al mismo tiempo, este es un momento muy crucial, que está asociado, por supuesto, con la sobrecarga emocional de todos absolutamente y con reacciones emocionales”.





Fuente