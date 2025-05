Soy psicólogo de trauma. Así es como detenemos a Trump.

La administración Trump está planeando un desfile militar del 14 de junio para celebrar el 250 aniversario del Ejército de los Estados Unidos, y el 79º cumpleaños del presidente. Cuando su sentido de autoexaltación requiere tanques, pasos elevados y hasta $ 45 millones para una fiesta de cumpleaños, ya no estamos en el ámbito de los pasteles y las velas, estamos directamente en el criterio 1 del trastorno de la personalidad narcisista: “una sensación grandiosa de autoimportancia”.

Para ser claros, no puedo diagnosticar al presidente ni ninguna figura pública sin un examen personal. Pero investigaciones Que aquellos en posiciones de poder, especialmente en política, tienen más probabilidades de exhibir rasgos de narcisismo grandioso. Cuando el control narcisista se filtra en el liderazgo, distorsiona la verdad, erosiona la confianza y desestabiliza las instituciones. Cuanto más entendemos estas dinámicas, mejor podemos proteger tanto al público como a la salud de nuestra democracia.

Como psicólogo clínico que trabaja con trauma y abuso narcisista, veo ecos de esta dinámica todos los días en mi oficina de terapia. Los mismos patrones que desestabilizan a las familias desestabilizan las democracias: junto con la visión magnética del grandioso narcisista vienen a la negación, el ataque, la reversión de la culpa y el caos emocional.

Pienso en uno de mis pacientes cuando descubrió que su hermano estaba aterrorizando a su madre anciana con amenazas violentas y abuso financiero. Cuando ella llamó al daño, él volteó el guión, negándola todo y acusándola de ser inestable, todo mientras protegía ferozmente su imagen de “chico dorado”. Bajo la presión familiar para mantenerse en silencio, ella se rumia en espiral. Pero armada con conciencia y apoyo, se mantuvo firme. Como un récord roto, ella llamó con calma el daño hasta que su límite se mantuvo. Llegó a un costo, pero su hermano finalmente fue retirado de la casa de su madre.

Este mismo patrón aparece, magnificado, en el escenario político. El control narcisista en el gobierno prospera en volteando el guión y Silenciando los perros guardianes.

Los líderes autoritarios, como los miembros de la familia narcisista, confían en tácticas muy usadas para fabricar un estado psicológico de incertidumbre volátil, donde los resultados no solo son desconocidos, sino constantemente cambiantes e impredecibles. Esto abruma la capacidad del cerebro para anticipar y prepararse, manteniendo a las personas mentalmente fuera de balance y más fácil de controlar. La buena noticia: la conciencia funciona como una vacuna, construyendo gradualmente la inmunidad psicológica contra más daños.

Para otra paciente, “mover los postes de los porteros” fue la táctica favorita de su ex novio para generar tanta volatilidad. Él haría una demanda (bajo la apariencia de “mejorarla”) y luego cambiaría las expectativas una vez que se cumpliera. En el gobierno, esto parece revertir constantemente políticas o puestos públicos para que los ciudadanos, los medios de comunicación y los aliados permanezcan sin amarre.

“La Casa Blanca no tiene idea de lo que está haciendo en los aranceles y sigue siendo la descarga … ¿por qué incluso hacer una exención si lo vas a revertir pronto?” Rep. Ted Lieu (D-Calif.) Publicado en X el 13 de abril, refiriéndose a Más de 50 chanclas en políticas arancelarias desde la inauguración de Trump.

Muchos descartan estas reversiones como una mera incompetencia o una estrategia deficiente, y es cierto que El narcisismo se asocia con una toma de decisiones más impulsiva y propensa a errores. Pero cualquiera que esté familiarizado con el abuso narcisista entiende la maniobra más profunda: ya sea conscientemente o no, los narcisistas tienen poder al mantener a los demás en un estado de latigazo psicológico. Y funciona.

En esencia, el control emocional es el objetivo principal del narcisista: proteger un sentido frágil de importancia personal y derecho al mantener la gran ilusión que lo apoya, sin empatía por los demás. Si bien es importante tener en cuenta que la patología narcisista de ninguna manera equivale al abuso, hay versiones más agresivas que usan La confusión, la desesperación y los lazos emocionales como la lealtad para controlar cómo los demás piensan y se sienten, aseguran un flujo constante de admiración o reactividad, se protegen de la vergüenza y mantienen a los demás apegados, incluso contra sus mejores intereses.

De la vertiginosa variedad de tácticas, quizás la más efectiva es la fabricación de crisis. Las emergencias constantes no son flukes, por diseño. Mantienen a todos en modo de supervivencia, distrayendo de problemas más profundos y garantizando que el narcisista permanezca en el centro de atención y control. Para mis pacientes que han sobrevivido al abuso narcisista, podría ser un berrinche explosivo, una amenaza para buscar la custodia completa o una llamada frenética nocturna sobre un asalto (fabricado). En el escenario nacional, toma la forma de escaladas retóricas, amenazas legales o declaraciones de emergencia Diseñado para dominar el ciclo de noticias y abrumar la oposición.

El sistema nervioso solo puede tomar tanto. Lucha (ira), vuelo (planificación de escape), congelamiento (parálisis), fawn (capitulación) y el flop (desesperanza) son respuestas de supervivencia natural, pero también nos mantienen atrapados. La curación, en terapia y en democracia, comienza reconociendo cuándo estamos atrapados en estos estados y aprendiendo a regresar a la acción organizada y fundamentada.

En mi trabajo, ayudo a las personas a identificar y desenrollar estos patrones. Comienzan a entender que no solo están ansiosos o distraídos sin razón, sino que están reaccionando a la coerción psicológica prolongada. Lo mismo es cierto para las sociedades bajo liderazgo narcisista. Esto no es solo política. Son millones de sistemas nerviosos en modo de lucha o huida.

Uno de mis pacientes responde al aluvión de textos abusivos de su madre, una corriente de acusaciones, postura de víctimas, crisis teatrales y demandas financieras, al alcanzar sus tarjetas. Cada carta está etiquetada con una táctica que ha aprendido a detectar: ​​negar, atacar, interpretar a la víctima, realizar el héroe, crear crisis. En lugar de estar escurrido como una toalla, su cuerpo agotado de claridad por la volatilidad de su madre, nombra a cada táctica a medida que surge. Naming le da distancia. Le ayuda a mantener la calma, la base y en control de su respuesta. Lo impredecible se vuelve predecible. Así es como se ve la inmunidad psicológica en la vida real.

He visto a muchos pacientes salir de la niebla del control narcisista. No sucede a la vez. Comienza con el duelo de lo que no se puede cambiar y enfocar, con feroz claridad, en lo que queda al alcance. Significa reclamar atención, establecer límites y negarse a dar su poder a alguien que prospera con su reactividad.

También estoy viendo cómo se desarrolla esta dinámica en las instituciones. Cuando las firmas de abogados, las universidades o los cuerpos políticos se doblan a figuras poderosas en lugar de defender los valores compartidos, refleja lo que sucede en los hogares abusivos: todos caminan en cáscaras de huevo. En tales entornos, la autoprotección se convierte en la prioridad, y las elecciones no se toman por alineación con valores sino por miedo.

Pero la recuperación comienza cuando las personas dejan de jugar o agotaban la energía en ciclos de luchas internas. En lugar de gastar un precioso ancho de banda en incredulidad o indignación, el objetivo es nombrar la táctica, llamar al daño, cultivar apoyo confiable y dejar de lado lo que está fuera de su control. El compromiso persistente en estado de shock, negociación o rumia a menudo refleja el intento de la mente de retrasar el dolor asociado con una pérdida profunda: privado y emocional para mis pacientes, social e institucional para nuestro país.

Cuando Dorothy retiró la cortina y reveló al mago como un hombre inseguro con un micrófono y una máquina de humo, destrozó la ilusión que había mantenido cautivo a toda una ciudad. En la terapia, ese momento de reconocimiento es igual de poderoso. Una vez que alguien ve la manipulación de lo que es, el hechizo comienza a romperse.

Desde la perspectiva de un psicólogo de trauma, ¿qué puede hacer una nación una vez que la cortina se retire?

Primero: Deja de habilitar. Esfuerzos reactivos para limpiar el daño a menudo contraproducente, protegiendo a los narcisistas de la responsabilidad y permitiéndoles retener la influencia. En un nivel político, esto significa detenerse para elaborar estrategias antes de apresurarse para arreglar el desorden del narcisista. Restricción estratégica – Como el que practicó por el líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffriesque ha sido criticado por no “balancearse en cada lanzamiento”, no es debilidad. Es disciplina.

Una técnica que enseño se llama “mecedora gris”: negarse a alimentar la necesidad del narcisista de drama, atención o reactividad emocional. Rocking gris significa volverse resistente y repetitivo, no reactivo o maximalista, un objetivo aburrido para alguien adicto al poder. Reaccionar con hipérbole o histeria solo envalentona narcisistas. Déles el combustible que buscan. Este es un trabajo duro. Pero así es como un abusador pierde poder.

Entonces: establezca límites. En terapia, eso podría significar no decir repetidamente, como un registro roto, y construir el sistema de apoyo para mantenerse a salvo. A escala nacional, significa trabajar juntos para restablecer las barandillas constitucionales, como el debido proceso, los controles y los equilibrios, y la libertad de expresión. Mediante el uso de lagunas – Como invocar leyes de guerra del siglo XVIII – Para expandir su poder, Trump ha expuesto los puntos débiles en la democracia estadounidense. Como Nuestros documentos de fundación nos recuerdan: “Un príncipe, cuyo personaje está marcado por cada acto que puede definir un tirano, no es apto para ser el gobernante de una gente libre”. La constitución no es solo una estructura legal, es un andamio psicológico contra el control narcisista.

Construir resiliencia. El abuso narcisista no solo es peligroso y desregular, se alimenta de la angustia y el aislamiento que crea para sostenerse. Para interrumpir el ciclo, necesitamos prácticas que restauren la regulación y refuerzan el poder de la comunidad. El cuidado colectivo y el autocuidado no son lujos: son actos revolucionarios en tiempos de opresión. El descanso no es retirada; Es cómo recuperamos la claridad y la cohesión necesarias para movilizarse y reconstruir. Unir las manos. Hay fuerza en los números y la seguridad en solidaridad.

Y sobre todo, mantén la fe en el juego largo. Si bien la dinámica narcisista depende de la urgencia y la alarma, el cambio profundo proviene de mantenerse tranquilo, claro y conectado. Al defenderse contra el control narcisista, la respuesta nunca es imitar tácticas nocivas: es reconocerlas, llorar su daño, dejar de habilitarlos y salir de la reactividad. Los límites, la movilización cívica y la estrategia de larga distancia son cómo comenzamos a sanar el espíritu democrático. Tanto en terapia como en democracia, la curación comienza en el momento en que dejamos de reaccionar y comenzamos a recordar quiénes somos.

La Dra. Jocelyn Sze es una psicóloga clínica que se especializa en el tratamiento basado en la evidencia del TEPT y la ansiedad. Es profesora clínica asistente en la Universidad de California, Berkeley. Ella es miembro de la Junta de Servicios Clínicos de recuperación de trauma del Área de la Bahía, una sin fines de lucro que avanza de capacitación, investigación y tratamiento centrada en el trauma, así como en la Fundación McCune, que apoya a las organizaciones de base que empoderan y movilizan a las poblaciones históricamente excluidas. Las opiniones expresadas son únicamente las del autor y no representan las de sus afiliaciones.