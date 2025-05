La amenaza de Visa de Harvard de Trump podría eliminar los equipos deportivos de la escuela

CAMBRIDGE, Massachusetts (AP) – Algunos de los equipos deportivos de Harvard serían prácticamente eliminados por una decisión de la administración de Trump anunciada el jueves que haría que la escuela de la Ivy League con el programa deportivo más grande del país no elegible para visas de estudiantes internacionales .

El sitio señaló que algunos podrían ser ciudadanos estadounidenses o titulares de tarjetas verdes que no necesitarían una de las visas internacionales en cuestión en una lucha intensiva basada en las afirmaciones de la administración de que la escuela no pudo proteger a los estudiantes judíos del antisemitismo.

Harvard calificó la acción ilegal y dijo que está trabajando para brindar orientación a los estudiantes. El presidente Alan Garber, señalando que él mismo es judío, dijo el mes pasado después de presentar una demanda para detener una congelación de fondos federales de que la escuela “continuará luchando contra el odio con la urgencia que exige, ya que cumplimos plenamente con nuestras obligaciones bajo la ley. Esa no es solo nuestra responsabilidad legal. Es nuestro imperativo moral”.

La directora atlética de Harvard, Erin McDermott, rechazó anteriormente una solicitud de entrevista de Associated Press sobre el impacto potencial de la prohibición de la visa. Un portavoz de atletismo de Harvard remitió el jueves una solicitud de comentarios a la oficina principal de información de medios de la escuela, que no respondió de inmediato. La AP también solicitó comentarios de tres entrenadores de Harvard, que no respondieron.