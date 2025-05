La propuesta instantánea del Partido Republicano de la Cámara de Representantes de los republicanos del Senado

Una propuesta respaldada por el Partido Republicano que reduciría miles de millones en dólares federales del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), el programa de asistencia alimentaria más grande del país, está atrayendo preocupaciones de los republicanos en la Cámara Superior.

La propuesta, incluida en el paquete recientemente aprobado de los republicanos de la Cámara para promulgar las prioridades fiscales y los recortes de gastos del presidente Trump, requeriría que los estados cubran una parte de los costos de beneficios de SNAP, que actualmente están completamente financiados por el gobierno federal.

“Eso es algo por lo que escuché que algunos miembros expresan su preocupación”, dijo el jueves presidente del Comité de Agricultura del Senado, John Boozman (R-ARK). “Entonces, tendremos que abordar eso”.

Si bien Boozman dijo que los republicanos del Senado aún no están dibujando una línea roja en torno al plan, los miembros “quieren mirar específicamente cómo esas políticas particulares afectarán a sus estados individuales”.

“Algo de eso lo sabemos, algo de eso no”.

El proyecto de ley de la Cámara exige que la participación federal del costo de SNAP pase del 100 por ciento en los próximos dos años fiscales al 95 por ciento que comienza el año fiscal 2028.

También incluye un lenguaje que aumentaría las acciones de los estados de los costos en el año fiscal 2028 dependiendo de sus tasas de error de pago. Si la tasa de error es del 6 por ciento o más, los estados estarían sujetos a una escala deslizante que podría ver que su parte de las asignaciones aumenta a un rango de entre 15 y 25 por ciento.

“Eso está en la categoría de vernos. No estoy seguro de lo que va a pasar con eso”, dijo el senador John Hoeven (RN.D.) a The Hill el jueves cuando se le preguntó sobre la idea.

“Vamos a hablar con los miembros del comité que puedan hablar con nuestro caucus en su conjunto”, dijo, pero señaló que el tono de costo compartido de la Cámara para los estados va “más allá” de lo que algunos senadores habían estado buscando para los esfuerzos de “responsabilidad”.

Los republicanos que defienden la propuesta dicen que la medida responsabilizaría a los estados por miles de millones de dólares en pagos erróneos a los participantes anualmente, proporcionando un incentivo para que los estados mantengan sus tasas de error de pago bajas.

“Hemos visto que cuando los estados realmente se centran en las tasas de error, pueden derribarlos muy rápido, y obviamente eso es lo que queremos, pero no queremos que las personas que no sean elegibles para el programa reciban pagos”, dijo el representante Dusty Johnson (Rs.D.). “Estas tasas de error son demasiado altas”.

En el año fiscal 2023, los datos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos mostraron que el Tasa de error de pago nacional fue 11.68 por ciento. La gran mayoría de los estados en la lista tienen tasas de error de pago, que factores en los pagos excesivos y los pagos inferior de un estado, por encima del 6 por ciento.

Pero los demócratas han criticado bruscamente la propuesta, que argumentan que podría conducir a los estados reduciendo los beneficios por su cuenta.

La Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) estimó que la propuesta SNAP reduciría el gasto directo en más de $ 128 mil millones de 2028 a 2034, lo que representa una parte del mínimo de $ 230 mil millones en ahorros El Comité de Agricultura de la Cámara de Representantes recibió instrucciones de encontrar como parte de la primera pizarra de la cámara inferior al crear el “gran y hermoso proyecto de ley”.

Otras propuestas en el proyecto de ley ajustarían los requisitos de elegibilidad para el programa, buscarían bloquear al gobierno federal para que pueda aumentar los beneficios mensuales en el futuro y aumentar la participación de los estados en los costos para administrar SNAP.

Los demócratas están tomando un análisis que solicitaron a CBO sobre los posibles efectos del plan, que estimó que aproximadamente 1.3 millones de personas podrían ver sus beneficios reducidos o eliminados en un mes promedio entre 2025 y 2034 si los legisladores adoptan el enfoque para exigir que los estados cubran algunos costos de beneficios.

Si bien la CBO señaló que “habría una variedad de respuestas estatales al nuevo requisito”, dijo que espera “que algunos estados mantengan los beneficios y elegibilidad actuales y otros modificarían beneficios o elegibilidad o posiblemente abandonaran el programa por completo debido a los mayores costos”.

“En opinión de CBO, las respuestas estatales variarían; por lo tanto, CBO estimó las respuestas estatales en el agregado utilizando un enfoque probabilístico para dar cuenta de una variedad de resultados posibles”, dijo en una carta el jueves.

La CBO estimó que tales reducciones o eliminaciones en beneficios conducirían a una disminución de aproximadamente $ 30 mil millones en el gasto directo de 2028 a 2034. También estimó que “los subsidios proporcionados a través de los programas de nutrición infantil disminuirían para aproximadamente 420,000 niños en un mes promedio, reduciendo el gasto directo en aproximadamente $ 700 millones sobre el período 2028-2034”.

La CBO señaló que el análisis “no tiene en cuenta las interacciones entre las disposiciones”, lo que explica que la suma de los efectos para promulgar por separado cada medida diferiría de los efectos de promulgar múltiples reformas SNAP propuestas a la vez debido a la superposición en las poblaciones afectadas.

En una declaración el jueves, la representante Angie Craig (Minnesota), demócrata en el Comité de Agricultura de la Cámara, acusó a los republicanos de librar un “ataque a los estadounidenses que le quitan la comida a las familias”.

“El presupuesto de los republicanos hará que Estados Unidos sea más hambriento, más pobre y enfermo. Los padres que luchan por pagar comestibles para sus familias y personas mayores que viven con ingresos fijos le quitarán la comida si este proyecto de ley se convierte en ley”, dijo.

Los requisitos de trabajo de Snap para adultos con cuerpo sin dependientes también se expandirían bajo el plan, lo que requiere aumentar el umbral de edad en el que dichos adultos deben continuar trabajando para calificar de hasta 54 a 64 años de edad.

Si bien muchas de las propuestas son apoyadas por republicanos de varias facciones en ambas cámaras, algunas votaron por el plan esta semana con la expectativa de que el Senado eventualmente realizaría algunos cambios.

El representante Don Bacon (D-Neb.), Una clave moderada, dijo que está abierto a los estados al frente de una parte de los costos de beneficios de SNAP, pero que no estaba completamente a favor del rango de costos de 5 por ciento a los estados.

“Realmente no me gustó, pero no me importa una pequeña marca, porque, realmente, la ejecutan, y si no los están ejecutando bien, esto les da piel en el juego”, dijo Bacon a The Hill. Pero agregó que el 25 por ciento “parece un poco alto”.





