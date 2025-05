El memorando: Trump se pinta en una esquina en Putin y Ucrania

By







El presidente Trump se ha colocado en una esquina con Vladimir Putin sobre la guerra en Ucrania, y no está del todo claro cómo sale.

La afirmación de Trump de que podría terminar la guerra en Ucrania dentro de las “24 horas” de la oficina de recuperación ya ha sido falsificada por los eventos.

El presidente ahora está atrapado entre un presidente ucraniano a quien considera con gran escepticismo y un presidente ruso que no hará lo que quiera.

Específicamente, Putin ha lanzado intensificaciones de aviones de drones y ataques de misiles contra las ciudades ucranianas en los últimos días. Al hacerlo, está emitiendo la declaración de desafío más obvia contra el deseo de Trump de un alto el fuego.

Sin embargo, al mismo tiempo, Trump ha establecido durante mucho tiempo su rostro en contra de mantener la escala y la cadencia de ayuda estadounidense a Ucrania que fue entregada bajo el ex presidente Biden después de la invasión rusa de febrero de 2022.

Trump a veces culpó al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky por una guerra iniciada por Rusia. En la infame reunión de la Oficina Oval a fines de febrero, Trump y el vicepresidente Vance criticaron a Zelensky por supuesta ingratitud para la asistencia estadounidense.

Ahora, Trump está creciendo exasperado con Putin, y algunos de sus colegas republicanos están exigiendo acción más allá de las palabras.

El martes, Trump escribió en las redes sociales que “lo que Vladimir Putin no se da cuenta es que si no fuera por mí, muchas cosas realmente malas ya le habrían sucedido a Rusia, y me refiero a realmente mal. ¡Está jugando con fuego!”

Al igual que con muchas de las declaraciones recientes de Trump sobre la guerra, no estaba claro precisamente a lo que quería decir. Pero esta explosión de las redes sociales fue la última de una serie de expresiones de frustración con su homólogo ruso durante el fin de semana.

Hablando con los periodistas el domingo, Trump se quejó: “No estoy contento con lo que Putin está haciendo. Está matando a mucha gente. Y no sé qué demonios le pasó a Putin”.

Durante ese encuentro de los medios, Trump dijo que estaba “absolutamente” considerando nuevas sanciones contra Moscú.

Sonó un tono similar de exasperación con Putin en una publicación en las redes sociales, también el domingo, en el que reiteró que había disfrutado anteriormente “una muy buena relación con Vladimir Putin de Rusia, pero algo le ha pasado. ¡Se ha vuelto absolutamente loco!”

En la publicación social de la verdad, Trump sostuvo los nuevos barrios de misiles y los drones estaban ocurriendo “por ninguna razón”. ¡Trump también afirmó que Putin quiere “toda Ucrania” y que perseguir este objetivo podría “llevar a la caída de Rusia!”

En contraste con sus comentarios a los periodistas, sin embargo, Trump también le ahorró el impulso de las redes sociales a Putin con críticas a Zelensky. El presidente afirmó que Zelensky estaba “haciendo su país sin favorizar al hablar como lo hace. Todo fuera de su boca causa problemas, no me gusta y es mejor que se detenga”.

Los comentarios de Trump, y el desprecio de Putin aparentemente descuidado de las impulso de Trump hacia un alto el fuego, están causando un grado de latigazo cervical en la base de Make America Great (MAGA), y en el Partido Republicano de manera más general.

La base MAGA había hecho eco con entusiasmo las fusiladas retóricas anteriores de Trump contra la continua ayuda estadounidense a Ucrania, culpando a Zelensky por supuestos recalcitrancia al no demandar por la paz.

Algunas voces prominentes en la derecha en línea continúan siendo extremadamente críticas con Zelensky y que apoya a Trump presionando una línea dura sobre Kiev para poner fin al conflicto.

Pero varios republicanos están sonando un tono muy diferente.

El martes, el senador Chuck Grassley (R-Iowa) escribió en las redes sociales que creía que Trump era sincero al creer que sus cálidas relaciones con Putin podían poner fin a la guerra. Pero, agregó Grassley, era hora de sanciones más estrictas que enviarían un mensaje de “juego” al líder ruso.

Unas horas más tarde, Grassley, presidente del Comité Judicial del Senado, hizo una comparación entre el enfoque sin restricciones de Trump a su batalla nacional con Harvard y su enfoque para Putin.

Utilizando abreviaturas, Grassley sostuvo que Trump “tomó la acción decisiva de Putin de que toma a Agust Harvard. Sanciones para Putin como sin subvenciones de Fed para Harvard”.

Otros también se alinearon para intensificar las llamadas contra el Kremlin.

El senador Lindsey Graham (Rs.C.) tuvo cuidado de alabar a Trump por lo que había hecho para “terminar esta terrible guerra”.

Pero, agregó Graham: “Para poner fin a cualquier guerra, debes tener socios dispuestos. Hasta el momento, Putin no está dispuesto”.

Del lado de la casa, el representante Don Bacon (R-Neb.) Declaró el domingo que era “hora de honestidad. Las conversaciones de paz están teniendo cero efecto en Putin”.

El congresista de Nebraska dijo que Estados Unidos y sus aliados “deben armar a Ucrania hasta los dientes, sancionar a Rusia al máximo y confiscar los $ 300B en activos rusos en el extranjero”.

Pero Trump enfrenta un enigma, enraizado en su oposición estridente a la ayuda militar continua a gran escala a Ucrania.

Quitar esa posibilidad de la mesa significa que Trump realmente está ofreciendo solo dos alternativas: una es un alto el fuego, en la que Ucrania haría concesiones territoriales y dejaría en claro que no será admitido a la OTAN en el corto plazo. La otra es la posibilidad de que Estados Unidos se vaya de las negociaciones de paz.

El mes pasado, Trump dijo que debía llegar un acuerdo “rápidamente. Queremos hacerlo”. Si alguna de las naciones en guerra se resistió, Trump advirtió: “Vamos a tomar un pase”.

Hay un problema obvio con esa estrategia: su efecto sería ayudar a Rusia.

Mientras que Estados Unidos retrocede de la ayuda a Ucrania, el mayor número y el músculo militar de Moscú prevalecerán tarde o temprano, incluso si otras naciones europeas hacen todo lo posible para acudir en ayuda de Kiev.

Trump enfrenta una elección incómoda.

Vuelve a su palabra y sigue armando a los ucranianos, o potencialmente ser visto como el presidente estadounidense que dejó que Putin llegue a una conquista victoriosa.

La nota es una columna informada por Niall Stanage.





