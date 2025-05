Los visitantes del parque nacional se alentarán a informar representaciones ‘negativas’ bajo un nuevo orden

(Nexstar) – A nuevo pedido Emitido por el Secretario del Interior, Doug Burgum, para garantizar “los recursos naturales e históricos administrados por el Departamento … reflejan con precisión la historia estadounidense y no la ideología partidista”, invita a los visitantes del parque nacional a informar aspectos de los sitios que necesitan reparaciones y letreros u otra información que “dispare” a los estadounidenses.

La orden de Burgum proviene de un orden ejecutivotitulado “Restaurando la verdad y la cordura a la historia estadounidense”, firmado por el presidente Donald Trump en marzo. Esa orden pidió al Secretario del Interior que identifique cualquier “monumento público, monumentos conmemorativos, estatuas, marcadores o propiedades similares” que se hayan eliminado o “cambiaron para perpetuar una falsa reconstrucción de la historia estadounidense, minimizan inapropiadamente el valor de ciertos eventos o cifras históricas, o incluya cualquier otra ideología partisana inapropiada” desde el 1 de enero de 2020.

The executive order also calls for those properties to be reinstated, and to ensure that all other sites overseen by the Department of the Interior “do not contain descriptions, depictions, or other content that inappropriately disparage Americans past or living (including persons living in colonial times), and instead focus on the greatness of the achievements and progress of the American people or, with respect to natural features, the beauty, abundance, and grandeur of the American landscape.”

En respuesta, Burgum ha pedido una revisión de las propiedades que se han cambiado o alterado y su reincorporación. El Departamento interior Supervisa el Servicio de Parques Nacionales, la Oficina de Gestión de Tierras, el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos, y otras oficinas que supervisan los “vastos recursos naturales y culturales” de la nación.

Según una declaración compartida con Nexstar por el Departamento del Interior, la orden de Burgum solo se centra en “monumentos históricos, marcadores y memoriales alterados o eliminados desde 2020”.

“Este esfuerzo garantiza que nuestras tierras públicas reflejen una representación precisa de la historia y el patrimonio de los Estados Unidos”, dijo un portavoz del departamento. “Seguimos comprometidos a preservar la integridad del legado histórico de nuestra nación para las generaciones futuras. El Departamento del Interior ya ha comenzado a dar los primeros pasos para implementar la orden de esta secretaria con más detalles por venir”.

Algunas áreas administradas por el gobierno federal fueron renombrados en los últimos cinco años. Que incluye un lugar de campamento en el Parque Nacional del Gran Cañónuna montaña en el Parque Nacional de Yellowstone, y cientos de otras características geográficas que se renombraron para eliminar un término despectivo de tierras federales. No está claro si esas características volverán a sus nombres anteriores.

Burgum también ordenó una revisión de los sitios para determinar si tienen algún contenido despectivo.

Como parte de esto, la señalización se publicará en todas las propiedades para alentar a los visitantes a informar sobre la información “negativa” que encuentran, así como áreas o servicios dentro del parque que necesitan mejoras. La orden de Burgum dice que todos los signos deben incluir un código QR y la siguiente declaración: “(Nombre de la propiedad) pertenece al pueblo estadounidense, y (Nombre de la Oficina de Administración de la Tierra) desea sus comentarios. Hágenos saber si ha identificado (1) alguna áreas de (Parque/Área, etc. Según apropiado) que necesite reparar; (2) cualquier Servicio que necesita una mejora; o (3), alguna señal o otra información que sea negativa sobre el pasado o el pasado de los pastos o el Pasado de la Vivienda o que sea, (2). grandeza y abundancia de paisajes y otras características naturales “.

La orden de Burgum, según la presidenta y directora ejecutiva de la Asociación de Conservación de Parques Nacionales, Theresa Pierno, “establece un precedente peligroso de priorizar la nostalgia sobre la verdad en nuestros parques”.

“¿Deberían los guardabosques en el Monumento Nacional Harriet Tubman Underground Railroad evitar hablar negativamente sobre la esclavitud? ¿Deberían los guardabosques en el sitio histórico nacional de Manzanar evitar hablar sobre el encarcelamiento de japoneses estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial?” ella dijo.

Bajo el Acto orgánico de 1916 y el Ley de Preservación Histórica Nacional de 1966Se requiere el Servicio de Parques Nacionales para preservar, proteger e interpretar la historia estadounidense, señaló la Asociación de Conservación de Parques Nacionales.





