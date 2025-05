Trump intensifica la guerra de palabras en Putin mientras Ucrania Cesefire Deal Stalls

By







El presidente Trump y los funcionarios rusos están involucrados en una guerra de palabras, una señal de tensiones crecientes entre los dos poderes a medida que Trump se frustra cada vez más por la falta de progreso hacia un alto el fuego en Ucrania.

Trump ha publicado en los últimos días en las redes sociales que el presidente ruso, Vladimir Putin, se había vuelto “absolutamente loco” y advirtió que estaba “jugando con fuego” con continuos ataques en las ciudades ucranianas.

Mientras tanto, Moscú ha emitido respuestas tímidas a Trump mientras lleva a cabo ataques mortales contra Kiev, advirtiendo al presidente de los Estados Unidos contra la “sobrecarga emocional” y advirtiendo que el único mal resultado sería “Segunda Guerra Mundial”.

Los legisladores de ambas partes han usado el cambio en el tono para instar a Trump a adoptar una postura más dura a través de las sanciones sobre Rusia, mientras que los expertos argumentaron que aún no estaba claro si el presidente coincidiría con su retórica más fuerte con la acción.

“Vamos a averiguar si nos está aprovechando o no. Y si lo es, responderemos un poco diferente. Pero tomará aproximadamente una semana y media, dos semanas”, dijo Trump a los periodistas el miércoles cuando se le preguntó si pensaba que Putin quería terminar la guerra.

“Parecen querer hacer algo, pero hasta que el documento esté firmado, no puedo decirte. Nadie puede”, agregó Trump. “Puedo decir esto: que estoy muy decepcionado por lo que sucedió un par de noches en las que la gente fue asesinada en medio de lo que llamarías una negociación”.

Las fuerzas rusas invadieron Ucrania en febrero de 2022 después de acumular tropas cerca de la frontera durante semanas. Decenas de miles de tropas en ambos lados del conflicto han sido asesinados en los más de tres años desde entonces.

Trump hizo campaña en 2024 por una promesa de que terminaría la guerra en Ucrania antes de incluso prestar juramento. Pero le ha resultado más difícil de lo esperado llegar a un acuerdo de paz, y ha arremetido en los últimos meses tanto en Putin como en el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.

Los asistentes de Trump se han reunido por separado con funcionarios de Rusia y Ucrania, y los funcionarios rusos y ucranianos hablaron directamente a principios de este mes por primera vez desde que comenzó la guerra. Si bien los líderes ucranianos han dicho que respaldarían un alto el fuego de 30 días, Rusia no ha mostrado un gran interés en ningún tipo de pausa en la lucha.

En los últimos días, la ira de Trump ha sido dirigida principalmente a Putin. Trump ha dibujado en el pasado un intenso escrutinio de los demócratas por su enfoque amistoso para el líder ruso y su deseo de buenas relaciones con Moscú.

Pero la paciencia de Trump parecía estar desgastada ya que Putin lanzó un aluvión de huelgas en las ciudades ucranianas en los últimos días, mientras que Estados Unidos presionó por un detención.

El presidente afirmó el martes que él era la razón por la cual “muchas cosas realmente malas” no le había sucedido a Rusia. Eso se produjo dos días después de que Trump dijo que Putin estaba “matando innecesariamente a mucha gente, y no solo estoy hablando de soldados”.

Algunos expertos ven las nuevas frustraciones de Trump como un cambio de tono.

“Creo que es un cambio, y que puede estar diseñado para enviar una señal a Putin que Trump no le va a escribir un cheque en blanco”, dijo Brett Bruen, un ex diplomático que fue director de participación mundial en la Casa Blanca de Obama. “Si él aceptará o no algo muy por debajo de lo que es inteligente sigue siendo una pregunta abierta”.

Bruen comparó la zafaria de Trump con Putin a su dallianza en el primer período con el líder norcoreano Kim Jong Un, que cambió entre una retórica rimbástica que elevó el espectro de conflictos y dos cumbres en persona que presentó una oportunidad de diplomacia pero finalmente arrojó resultados limitados.

Los senadores de ambos partidos, tal vez sintiendo una apertura con la frustración pública de Trump con Rusia, han instado al presidente a tomar una postura más firme hacia Moscú.

El senador Chuck Grassley (R-Iowa) dijo que Trump debería tomar “medidas decisivas” contra Putin como lo ha hecho en cortar subvenciones federales para la Universidad de Harvard.

El senador Lindsey Graham (Rs.C.), un aliado cercano de Trump y un principal patrocinador de un proyecto de ley en el Senado que impondría sanciones adicionales a Rusia, argumentó el martes que Putin ha demostrado que “no está dispuesto” a poner fin a la guerra.

El senador Jack Reed (RI), el principal demócrata del Comité de Servicios Armados del Senado, dijo en un comunicado el miércoles que Estados Unidos “debe unirse a nuestros aliados para recaudar nuevas sanciones a Rusia para intensificar la presión económica”.

Zelensky dijo a los periodistas el martes que Trump indicó durante una reunión reciente en el Vaticano que apoyó sanciones adicionales contra Rusia.

“Nuestra conversación fue positiva desde el punto de vista de que percibo nuestra conversación como una confirmación de la política de los Estados Unidos de imponer sanciones fuertes contra Rusia si Putin no está de acuerdo con un alto el fuego”, dijo Zelensky.

Si bien los legisladores y los líderes extranjeros esperaron para ver si la difícil charla de Trump hacia Putin conduciría a la acción, el presidente de los Estados Unidos ha señalado que podría sentir la necesidad de reunirse con el líder ruso cara a cara para que haya un progreso claro.

Trump se encogió de hombros de la ausencia de Putin por las negociaciones entre Rusia y Ucrania en Turquía a principios de este mes, argumentando que no había razón para que Putin asistiera si Trump no estaría allí.

Trump ha hablado repetidamente sobre una posible cumbre en persona con Putin este verano, aunque el momento y la ubicación de cualquier reunión de este tipo todavía están en el aire.

Los expertos advirtieron que juega para la ventaja de Putin cuanto más tiempo, Estados Unidos, continúe esperando su tiempo.

“Está aprendiendo lo difícil que es este tipo de diplomacia con el Kremlin”, dijo Bruen. “Creo que él ha subestimado significativamente lo que es un actor bastante astuto en el caso de Putin”.





