Trump viaja con sentencia para el donante Imaad Zuberi

El presidente Trump ha conmutado la sentencia del principal donante político Imaad Zuberi, quien había sido sentenciado a 12 años de prisión en 2021 después de otorgar contribuciones ilegales a la campaña al ex presidente Biden y al senador Lindsey Graham (Rs.C.).

Un funcionario de la Casa Blanca confirmó que Trump conmutó su sentencia a Newsnation de la red hermana de Hill el miércoles.

Zuberi se declaró culpable en 2019 y 2020 de la evasión de impuestos, presionando a los altos funcionarios estadounidenses mientras trabajaba como agente extranjero, violaciones de financiamiento de campañas y obstrucción de la justicia. Junto con la sentencia de 12 años, la jueza de distrito estadounidense Virginia Phillips ordenó a Zuberi que pagara cerca de $ 16 millones en restitución y una multa de casi $ 2 millones.

“Lo siento profundamente y, por supuesto, humillado”, dijo Zuberi anteriormente a Phillips. “No tengo excusa para lo que he hecho”.

Zuberi también ha sido acusado de reunir reuniones con políticos estadounidenses y extranjeros, además de estar detrás de una trama de donantes de paja.

“Todos quieren venir a Washington para conocer gente”, dijo Zuberi en un correo electrónico de una década en el que intentaba reunir una reunión entre el presidente de Guinea y un congresista, según la AP.

“Recibimos solicitud (s) para reunirnos (s) de todos los cables del mundo, señores de la guerra, reyes, reinas, presidentes de por vida, dictadores militares, jefes de clanes, jefes tribales, etc.”

El New York Times informó anteriormente que Zuberi donó más de $ 1.1 millones en los tres meses posteriores a la primera elección de Trump a los comités vinculados con el presidente y el Partido Republicano después de respaldar previamente al ex presidente Obama y a la ex secretaria de Estado Hillary Clinton en su oferta de 2016 por la presidencia.





