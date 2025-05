Trump perdón al ex oficial del ejército, la corte marcial por rechazar el disparo de Covid, las reglas

By

El presidente Trump perdonó el jueves a un ex oficial del ejército que fue condenado por un tribunal militar marcial por negarse a seguir las reglas de seguridad Covid-19 del Pentágono.

El ex teniente Mark Bashaw fue dado de alta del ejército en 2022 durante la administración Biden después de que no tomaría el disparo Covid-19 y luego se negó a trabajar de forma remota. Bashaw tampoco presentaría una prueba de coronavirus antes de informar para el cargo, y no usaría una mascarilla en el interior.

El Pentágono había requerido tales medidas de todos los miembros del servicio si rechazan la vacuna obligatoria, y Bashaw fue declarado culpable por un juez militar por no cumplir.

Pero Trump perdonó el jueves a Bashaw junto con una serie de otras personas, incluidos un ex líder de pandillas de Chicago y estrellas de reality shows condenadas por cargos de evasión fiscal y fraude bancario.

A partir de agosto de 2021, el entonces secretario de defensa Lloyd Austin requirió el disparo Covid-19 para tropas, marineros y aviadores, argumentando en ese momento que el mandato era fundamental para mantener a las fuerzas estadounidenses sanas y listas para luchar. El Pentágono luego retiró la regla en enero de 2023 cuando la pandemia disminuyó.

El mandato obligó a miles de miembros del servicio que fueron dados de baja involuntariamente después de rechazar el disparo, pero Bashaw, en ese momento, comandante de la compañía de la sede del Centro de Salud Pública del Ejército en Aberdeen Proving Ground, Mars.

Afirmó que el tribunal marcial ocurrió porque “se negó a participar con mentiras”, según un 2023 Post a la plataforma social X.

Aunque el juez que supervisó su juicio no entregó ningún castigo, la condena le dio a Bashaw un historial penal. El perdón de Trump elimina ese récord.

Semanas después de su inauguración, Trump tomó medidas ejecutivas en enero para comenzar a restablecer a los miembros del servicio que se negaron a Reciba la vacuna Covid-19 según lo ordenado por el Departamento de Defensa bajo el ex presidente Biden.

Trump, en una orden ejecutiva del 27 de enero, estipuló que los miembros del servicio arrancado podrían ser devueltos con pago total y beneficios, con una detección médica más fácil.

El Pentágono el mes pasado comenzó a tratar de retroceder a los militares, los miembros del servicio que se fueron.

“Nunca deberían haber tenido que dejar el servicio militar, y el departamento se compromete a ayudarlos a su regreso”, dijo Tim Dill, subsecretario de personal y preparación del Departamento de Defensa.

Los antiguos militares despedidos de las filas tienen la opción de ser restablecidos, pero no está claro qué tan exitoso se dará el esfuerzo de que las ramas militares encontraron que muchos de los veteranos que se fueron habían seguido adelante con sus vidas. A principios de abril, solo alrededor de 100 de los más de 8.700 personas expulsadas eligieron unirse.

No está claro si Bashaw busca ser reinstalado.





