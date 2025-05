Raskin investigando el evento de monedas de meme de Trump

El representante Jamie Raskin (D-Md.) Abrió una investigación sobre la cena de monedas de memes del presidente Trump que tuvo lugar la semana pasada y le pidió a la Casa Blanca que revelara los nombres de los asistentes, advirtiendo que los gobiernos extranjeros podrían estar tratando de curar al presidente a través de adquisiciones de criptomonedas.

“Escribo hoy para exigir que publique los nombres de todos los asistentes en esta cena y proporcione información sobre la fuente del dinero que usaron para comprar monedas de $ Trump, de modo que podamos evitar que los emolumentos ilegales del gobierno extranjero sean embolsados ​​sin el consentimiento del Congreso”, el principal demócrata del Comité Judicial de la Cámara, escribió en un comité de juicios, en un Carta del miércoles a última hora a Trump.

Raskin, quien a menudo criticó los tratos extranjeros del presidente, argumentó que la revelación de los nombres de las personas que asistieron al 22 de mayo Cena privada en Trump’s Golf Club informará al público sobre “quién está poniendo decenas de millones de dólares en el bolsillo de nuestro presidente para que podamos comenzar a descubrir qué, más allá de las memecoras prácticamente inútiles, están a cambio de todo este dinero”.

La Casa Blanca no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de la colina.

La carta se produce cuando el vicepresidente Vance se dirigió a la industria criptográfica en la Conferencia de Bitcoin en Las Vegas esta semana, diciéndole a los asistentes que impulsen su participación en la política. Los grandes bateadores del sector gastaron al norte de $ 200 millones para respaldar a los candidatos cripto alineados durante el ciclo electoral de 2024.

“Tome el impulso de su participación política en 2024 y continúe hacia 2026 y más allá. No ignore la política, porque les garantizo, mis amigos, mis amigos, la política no ignorará a esta comunidad, no ahora y no en el futuro”, dijo Vance a la multitud el miércoles.

Fairshake, un súper PAP pro-Crypto, y sus dos afiliados anunciado a fines de enero que tienen $ 116 millones en efectivo en efectivo, preparando su cofre de guerra para los trabajos intermedios de 2026.

La cena de la semana pasada se limitó a 220 asistentes. El evento atrajo $ 148 millones en compras, según Crypto Firma Inca Digital.

Los presidentes han asistido durante mucho tiempo a cenas privadas para llenar las arcas de sus comités políticos, pero el evento de la semana pasada probablemente beneficiará a las empresas afiliadas a la familia Trump, según Raskin. Los compradores de la cena no estaban obligados a presentar divulgaciones, como sería el caso al donar a comités políticos.

“Profitarse en la Memecoin es la última de una gama desconcertante de esquemas en los que usted y su familia se han beneficiado después de su regreso al cargo y lo que usted llama ‘el pantano'”, dijo el demócrata de Maryland.

La Casa Blanca ha dicho anteriormente que el evento privado no constituye un conflicto de intereses, diciendo que los activos de Trump son administrados por sus hijos en una confianza ciega. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo a los periodistas que la ocasión “no es una cena de la Casa Blanca” y que Trump lo estaba asistiendo en “su tiempo personal”.

Raskin también destacó en su carta que un magnate criptográfico nacido en China Justin Sun invirtió $ 75 millones en World Liberty Financial, una empresa familiar de Trump, después de que el presidente ganó las elecciones presidenciales de 2024. Luego, en febrero, la Comisión de Bolsa y Valores pidió a un tribunal que detuviera una demanda contra Sun durante dos meses. El empresario ha enfrentado cargos de manipulación del mercado desde 2023.

Sun confirmó que es el mayor dueño de la ficha de memes en la cena.

“Los ciudadanos extranjeros, a quienes no se les permite donar un dólar a su campaña presidencial bajo las leyes federales electorales, ahora están comprando acceso a usted comprando millones de dólares de su Memecoin personal”, escribió Raskin.

“Además, dada la naturaleza opaca del proceso de compra de criptomonedas, hay pocas maneras de garantizar que el dinero utilizado para comprar sus memecoras no sean de gobiernos extranjeros o ganancias ilegales en relación con el terrorismo, la tráfico de drogas y las personas, el lavado de dinero u otras actividades ilegales”, agregó el legislador democrático.





