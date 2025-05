Los senadores republicanos celebrarán la audiencia sobre el “declive cognitivo” de Biden

El sens. Eric Schmitt (R-Mo.) Y John Cornyn (R-Texas) anunciaron el jueves que celebrarán una audiencia el próximo mes sobre lo que llaman el “declive cognitivo de Biden mientras están en el cargo y el encubrimiento posterior de los principales medios de comunicación”.

Será la primera audiencia completa del Comité del Congreso sobre el tema.

“Durante cuatro años, cuando el pueblo estadounidense vio a Joe Biden, vieron a alguien que claramente no era capaz de tomar decisiones importantes para la nación. Sin embargo, los más cercanos al presidente y los principales medios de comunicación hicieron todo lo posible para ocultar esta verdad”, dijo Schmitt en un comunicado.

“Es hora de exponer cómo un cuadro de ayudantes de Biden y miembros de la familia fueron el comandante de facto en jefe, mientras que el presidente Biden fue dejado de lado. Espero obtener al pueblo estadounidense las respuestas que merecen”, agregó Schmitt.

Él y Cornyn copresionarán un Comité Judicial del Senado Audencia el 18 de junio sobre la condición mental y física de Biden mientras sirven en el cargo.

“Para esta conspiración entre los principales medios de comunicación, la familia de Joe Biden y su círculo íntimo de haber ocultado el deterioro del Presidente de los Estados Unidos durante años, y mintió constantemente al pueblo estadounidense sobre su capacidad de tomar decisiones, que son compatibles únicamente por la Constitución, es inaceptable”, dijo Cornyn en una declaración.

El senador de Texas dijo que él y sus colegas “usarían esta audiencia para descubrir los hechos”.

Biden y la ex primera dama Jill Biden han retrasado las afirmaciones en un nuevo libro escrito por Jake Tapper de CNN y Alex Thompson de Axios de que la condición de Biden era peor de lo que se sabía públicamente.

Informaron que los asistentes mayores de Biden discutieron si el presidente necesitaría una silla de ruedas para su segundo mandato. También informaron que Biden no reconoció a George Clooney, una estrella de Hollywood y un importante donante demócrata, en una recaudación de fondos para el presidente en junio.

Biden insistió este mes durante una aparición en “The View” de ABC de que simplemente tuvo una “mala noche” en su desastrosa actuación de debate contra Donald Trump en Atlanta.

“Están equivocados”, dijo sobre las acusaciones en el libro.

“Las personas que escribieron esos libros no estaban en la Casa Blanca con nosotros. Y no vieron lo duro que trabajaba Joe todos los días”, dijo Jill Biden al programa.

“Estaba con Joe día y noche. Lo vi más que cualquier otra persona. Me desperté con él; me fui a la cama por la noche con él, así que lo vi durante todo el día”, dijo. “Y no creé un capullo a su alrededor. Quiero decir, lo viste en la Oficina Oval, lo viste pronunciando discursos. Él no estaba escondido en alguna parte”.

Por separado, el senador Ron Johnson (R-Wis.), Presidente del Subcomité de Investigaciones del Subcomité de Investigación del Senado, ha enviado cartas a 28 ex funcionarios del Gabinete Biden que les piden que respondan preguntas sobre la “disminución cognitiva y de salud de Biden durante su tiempo en el cargo y mientras se postulan para la reelección”.

Johnson escribió en esas cartas que “lo que los funcionarios del gabinete le estaban contando al público sobre la salud del ex presidente y lo que aparentemente estaban presenciando y diciendo que en privado es asombroso, particularmente teniendo en cuenta que el ex presidente estaba buscando la reelección”.





Fuente