La niña y mamá de 4 años enfermo crítico dijeron que se deportara a sí mismos

Deysi Vargas, de 28 años, y su hija, identificadas por el seudónimo de Sofía, llegaron a los Estados Unidos desde México en 2023, buscando una mejor atención médica para tratar a la joven niña síndrome de intestino corto una condición rara en la que falta una porción significativa del intestino delgado o no puede funcionar correctamente, según Informes de Los Angeles Times .

DHS advirtió a Vargas que si no dejaba a los Estados Unidos de inmediato, estaría sujeta a posibles acciones de aplicación de la ley que resultarían en su remoción a menos que obtenga una “base legal para permanecer”. Además de la advertencia, el DHS terminó cualquier beneficio conectado con la libertad condicional de Vargas, como la autorización de trabajo.

El Departamento de Seguridad Nacional dijo a HuffPost que la familia no está siendo deportada activamente y que “solicitaron con USCIS para la libertad condicional humanitaria el 14 de mayo de 2025, y la aplicación aún se está considerando”.

Vargas detalló el tratamiento de su hija en Gofundme diciendo que debido a su enfermedad, no puede tomar nutrición por su cuenta.

Hablando a través de un traductor en un Conferencia de prensa el miércoles Vargas dijo que su hija no mejoró cuando vivían en México.

“Como tal, los pacientes en el hogar TPN no pueden abandonar el país porque la infraestructura para proporcionar TPN o proporcionar una intervención inmediata si hay un problema con el acceso IV depende de la utilización de nuestro programa de los recursos de salud con base en los Estados Unidos y no se transfiere a través de las fronteras”, escribió Arsenault a The Outlet.