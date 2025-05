Todd Chrisley apunta a las ‘injusticias’ de la prisión después de que Trump perdón

Todd Chrisley, quien junto con su esposa Julie, recibió un perdón del presidente Trump a principios de esta semana después de ser condenado por fraude bancario y cargos de evasión de impuestos, durante una conferencia de prensa del viernes continuará luchando contra “injusticias” en la Oficina de Prisiones.

“He conocido a algunos hombres maravillosos. He escuchado algunas historias horribles sobre cosas que han sucedido en nuestro sistema. Y si lo crees o no, porque fui tú en algún momento, a pesar de que este perdón ha sucedido, todavía fui condenado por algo que no hice. Podría ser tú”, dijo Todd Chris a los periodistas el viernes, en su primer discurso desde su lanzamiento el miércoles.

Más tarde, Chrisley agregó que “continuará luchando por todos los muchachos con los que traté y que tuve la suerte de estar en FPC Pensacola. Continuaré exponiendo las injusticias que van allí y en todo el departamento y en toda la Oficina de Prisiones”.

Chrisley, quien pasó más de dos años tras las rejas, agradeció a Trump y su perdón, Zar Alice Johnson por el perdón, junto con su esposa Julie.

La pareja fue condenada por varios cargos de fraude financiero y dos cargos de evasión fiscal en 2022. Los fiscales dijeron que los dos conspiraron para defraudar a los bancos en el área de Atlanta con más de $ 30 millones en préstamos mediante la presentación de documentos falsos.

Todd Chrisley comenzó su sentencia de prisión de 12 años en enero de 2023, mientras que Julie obtuvo siete años tras las rejas. La pareja fue estrellas del programa de televisión de “Chrisley Knows Best” que duró 10 temporadas, de 2014 a 2023. Se emitió en USA Network.

Todd Chrisley detalló su tiempo en prisión, diciendo que tras las rejas, las personas son tratadas de manera diferente en función de su raza.

“Al estar en el sistema penitenciario, cualquiera que diga que es un batido justo, no es porque traté con jóvenes machos afroamericanos en la prisión en la que estaba que no fueron tratados de la misma manera. Se les negó la programación”, dijo el viernes. “Se les negó el acceso a ciertas cosas. No me negaron eso, pero sabemos por qué no se me negó”.

“Y así creo que esa es una imagen mucho más grande que todos como sociedad, en su conjunto, necesitamos ver, que somos uno y si eres republicano, demócrata o lo que sea, al final del día cuando estás en ese hospital, no te importa si es un demócrata que te trata o republicano”, agregó la ex estrella de reality show. “Ahora algunos de ustedes pueden, pero quiero que quien será la mejor persona para hacer eso”.





