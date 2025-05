Trump aprovecha a su propio abogado de defensa penal para un juicio federal de por vida

A pesar de su horrible trato, Mangi colgó allí, acumulando endosos de los principales grupos judíos, y podría haber sido confirmado si los demócratas se unían juntos. Pero desconfía de sus propias ofertas de reelección, un puñado de senadores se aclararon y dijeron que votarían que no. Sens. Catherine Cortez-Masto (D-Nev.) Y Jacky Rosen (D-Nev.) Dijeron que votaría no por la oposición por parte de los grupos de aplicación de la ley, que estaba enraizada en tonterías. El ex senador Joe Manchin (DW.Va.) declaró abruptamente que apoyaría más a cualquier nominado judicial que no tuviera apoyo republicano. Eso incluyó a Mangi.