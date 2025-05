Jamie DiMon dice que necesitamos “Actuar nuestro propio Acto”

By







El CEO de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, dijo el viernes que Estados Unidos necesita actuar juntos antes de preocuparse por China.

“No estoy tan preocupado por China. China es un adversario potencial. Están haciendo muchas cosas bien, tienen muchos problemas. Lo que realmente me preocupa es nosotros”, dijo Dimon durante el Foro Económico Nacional Reagan en California.

“¿Podemos hacer que nuestro propio actúe juntos, nuestros propios valores, nuestra propia capacidad, nuestra propia gestión?” preguntó.

Sus comentarios se producen después de que los aranceles mundiales del presidente Trump se han enfrentado a escrutinio de los tribunales, líderes extranjeros y legisladores bipartidistas. El miércoles, un tribunal federal bloqueó la mayor parte de los aranceles radicales de Trump, entregando un golpe a la administración. Pero Trump fue entregó una pequeña victoria El jueves, cuando un tribunal de apelaciones levantó un bloque en parte de su agenda arancelaria.

El multimillonario tecnológico y el asesor de Trump saliente de Trump, Elon Musk, incluso estuvo de acuerdo con la perspectiva de Dimon.

“Jamie Dimon tiene razón”, escribió Musk en un Post del viernes En la plataforma de redes sociales X.

El Titán Finanzas, el viernes, dijo que el país tiene la capacidad de permanecer “enormemente resistente”, pero debe apretar los cabos sueltos para pasar.

“Creo que esta vez es diferente. Esta vez somos, ya sabes, tenemos que actuar juntos. Tenemos que hacerlo muy rápido”, dijo Dimon a los miembros de la audiencia en el evento en Simi Valley, California.

Desde el inicio de las tarifas esta primavera, los países de todo el mundo han proyectado miles de millones de dólares en pérdidas.

La administración Trump todavía está trabajando para detectar acuerdos comerciales con socios internacionales, incluida China. El presidente permanece encerrado en negociaciones con sus homólogos en Beijing.

Se espera que Trump y el líder chino Xi Jinping realicen un llamado en el futuro para estabilizar la relación comercial entre las dos economías más grandes del mundo, informó Newsnation.

En el evento, Dimon también argumentó que el crecimiento económico no puede ser la única preocupación del gobierno. Señaló que los desarrollos en defensa y otras áreas ayudarán a mantener el liderazgo global de los Estados Unidos.

“¿Vamos a ser la moneda de reserva? No, ya sabes, si no somos el ejército preeminente y la economía preeminente en 40 años, no seremos la moneda de reserva”, dijo Dimon.

“Eso es un hecho, agregó.” Solo lee la historia “.





