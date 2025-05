La administración Trump está atrapando a los niños migrantes en refugios

Deisy consintió en un estudio en casa y proporcionó la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, la agencia gubernamental responsable de menores indocumentados no acompañados, con su pasaporte y huellas digitales, que estaba segura de que no se utilizaría en relación con la aplicación de la inmigración.

“No hay nada que quiera más que vivir con mi hermana”, escribió Angélica en una declaración de la corte de abril. “No creo que sea justo que el gobierno me mantenga bajo custodia cuando podría vivir con seguridad con mi hermana. Quiero que mi bebé crezca con la familia, no en un refugio”, escribió en una declaración separada ese mismo mes.

Los funcionarios de la administración Trump han afirmado que sus duras políticas de inmigración están destinadas a mantener a los delincuentes violentos fuera del país. Pero muchas de las personas retiradas por la fuerza de los EE. UU. Desde que la inauguración de Trump ingresó legalmente al país y no tiene antecedentes penales. Y varias de las políticas de inmigración de la administración ponen específicamente a los niños y otros vulnerable poblaciones Buscando seguridad en los Estados Unidos

Hace más de 20 años, el Congreso decidió que los niños no acompañados que cruzan la frontera deberían ser atendidos por una agencia centrada en su bienestar en lugar de una agencia de aplicación de la inmigración. Los legisladores encargaron a Orr este deber y ordenaron a la agencia que coloque a los niños “en el entorno menos restrictivo que sea lo mejor para el niño”.

Pero desde marzo, ORR requiere que los posibles patrocinadores presenten una forma de identificación de EE. UU. O un pasaporte extranjero que indica un estado legal en los EE. UU. El próximo mes, ORR agregó requisitos de prueba de ingresos que no están disponibles para las personas que no pueden trabajar legalmente en los EE. UU. Y se les paga en efectivo.

“Lo que están pidiendo por ahora, si no tienes lugar de acuerdo, te está eliminando literalmente. Incluso si eres el padre, lo cual es inaudito”, dijo Karina Ramos, una abogada gerente del Centro de Derecho de los Defensores Inmigrantes, en una entrevista. Los defensores inmigrantes, un demandante nombrado en la demanda, representa a casi 2,000 niños no acompañados en casos de inmigración.

“Los niños piensan: ‘Mi madre realmente no me quiere, tal vez. Tal vez no se están esforzando lo suficiente, solo dales el papel que están pidiendo. ¿Por qué es tan difícil?”, Dijo Ramos. “Hay mucha angustia emocional”, continuó, señalando que algunos de los niños incluso han hablado de que abandonar voluntariamente el país para que puedan salir del refugio.