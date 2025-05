Hegseth advierte aliados del Pacífico: “La amenaza que representa China es real”

By







El Secretario de Defensa, Pete Hegseth, instó el viernes a los aliados estadounidenses en el Indo-Pacífico a aumentar su gasto de defensa y cooperación con Washington, advirtiendo que China representa una amenaza “real” e “inminente” para la región.

“No hay razón para endulzarlo: la amenaza que representa China es real y podría ser inminente”, Hegseth dicho A última hora del viernes en la Cumbre de Diálogo Shangri-La del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos en Singapur.

Agregó que las naciones deben estar preparadas con “urgencia y vigilancia”, incluso si saben poco sobre el próximo movimiento de China en la región.

Los comentarios del jefe de defensa se producen cuando el presidente Trump ha empujado a los miembros de la OTAN a aumentar sus inversiones de defensa, lo que quiere que cada país gaste al menos el 5 por ciento de su PIB, por encima del objetivo del 2 por ciento establecido anteriormente de la alianza.

Secretario de Estado Marco Rubio, quien también se desempeña como asesor de seguridad nacional de Trump, dicho A mediados de marzo, todos los miembros de la OTAN “habrán acordado un objetivo” de alcanzar el 5 por ciento en los próximos 10 años.

Hegseth prometió que Estados Unidos seguiría comprometido a apoyar a sus aliados.

“No buscamos conflicto con la China comunista … pero no seremos expulsados ​​de esta región crítica, y no dejaremos que nuestros aliados y socios sean subordinados e intimidados”, dijo Hegseth a una multitud de diplomáticos, figuras comerciales y altos oficiales militares de Singapur.

China no ha tomado la opción de usar la fuerza para sacar a Taiwán de la mesa.

El Secretario de Defensa agregó que Beijing se está “preparando de manera creíble para usar la fuerza militar para alterar el equilibrio de poder en el Indo-Pacífico”. Pero, dijo, cualquier intento de China para ocupar Taiwán, la isla autónoma que Beijing todavía considera bajo su control, causaría “consecuencias devastadoras” no solo para la región, sino para todo el mundo.

De manera similar al discurso de Trump en Riad a principios de este mes, donde condenó la intervención occidental y la construcción de la nación, Hegseth enfatizó que el enfoque de política exterior de los Estados Unidos es diferente de las administraciones anteriores.

“No estamos aquí para presionar a otros países para que adopten y adopten nuestra política o ideología, no estamos aquí para predicarle sobre el cambio climático o los problemas culturales, [and] No estamos aquí para imponerle nuestra voluntad “, le dijo a la multitud.” Todos somos naciones soberanas “.

La presión también se produce a medida que aumenta la tensión entre los Estados Unidos y China sobre las negociaciones comerciales en torno a los aranceles radicales de Trump.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, a principios de esta semana sugirió que en medio de tensión, las conversaciones se estancaron actualmente. Trump también acusó al viernes a China de violar los términos de un acuerdo anterior.





