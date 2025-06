50 Cent dice que disuadirá a Trump del potencial Diddy perdón

El rapero Curtis “50 Cent” Jackson dijo que se pondría en contacto con el presidente Trump para disuadirlo de considerar un perdón por Sean “Diddy” Combs si el rapero y el productor es declarado culpable en su continuo juicio federal de tráfico sexual y exitución.

Trump dijo que “miraría los hechos” cuando se le preguntó el viernes si consideraría perdonar peines.

“En primer lugar, vería lo que está sucediendo. Y no lo he estado viendo demasiado de cerca”, dijo Trump sobre el juicio.

Agregó: “Entonces, no lo sé. Ciertamente miraría los hechos. Si creo que alguien fue maltratado, si les gusto o no me gusto no tener ningún impacto”.

50 Cent criticó a Combs en una publicación del viernes en Instagram, alegando que “ha dicho algunas cosas realmente malas sobre Trump”.

“Voy a comunicarme para que él sepa cómo me siento por este tipo”, agregó el rapero “In Da Club”, diciendo que se comunicaría con Trump sobre Combs.

Dobló en una publicación posterior de Instagram, escribiendo que Trump “no tarda bien en faltarle el respeto”.

“Consideraría perdonar a cualquiera que estuviera siendo maltratado, no papá hinchado”, agregó 50 Cent.

Suge Knight, el ex CEO de Death Row Records, también avivó el incendio de la especulación al sugerir a principios de esta semana que Combs recibiría un perdón si es condenado.

“Creo que recibió algunos favores con el gobierno. Creo que van a mostrarle un poco de margen. Puede que no lo parezca cuando todo está dicho y hecho, pero no creo que no haya tenido nada de qué preocuparse”, dijo Knight a Newsnation. “No creo que esté preocupado, porque va a ser federal. Y si es condenado, Trump lo va a perdonar”.

Trump ha llegado a los titulares con sus recientes indultos, que incluyeron a las estrellas de reality shows Todd y Julie Chrisley, quienes fueron condenados por fraude bancario y cargos de evasión fiscal. Savannah Chrisley, una de las hijas de Chrisley, dijo que Trump le dijo por teléfono que “ustedes no parecen terroristas”.





